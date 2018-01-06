Внешнеторговый оборот Волгоградской области вырастет в 2018 году на 9%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Внешнеторговый оборот Волгоградской области вырастет на 9 процентов в 2018 году и составит свыше 2,6 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в комитете экономики администрации региона.

"По прогнозам, внешнеторговый оборот Волгоградской области составит свыше 2,6 миллиарда долларов. В 2017 году внешнеторговый оборот составил почти 2,4 миллиарда долларов", — говорится в ответе на запрос агентства.

Импорт в регион и экспорт из Волгоградской области вырастут, по прогнозам, в 2018 году на 4 процента и 12 процентов — до 846,1 миллиона и 1,77 миллиарда долларов.

Внешнеторговую деятельность в регионе в 2017 году осуществляли 654 компании и индивидуальных предпринимателя, из которых 602 — юридические лица. Также в это число входят 277 субъектов малого и среднего предпринимательств. Удельная стоимость, приходящаяся на одного участника внешнеэкономической деятельности, составляет 1,6 миллиона долларов США.

По информации комитета экономики, страны дальнего зарубежья преобладают во внешней торговле, их доля составляет 61 процент товарооборота области. Доля взаимной торговли Волгоградской области в рамках ЕАЭС в январе – сентябре 2017 года составила более 22 процентов от объема внешнеторгового оборота региона. Объем иностранных инвестиций, привлеченных Волгоградской областью за 9 месяцев 2017 года, составил порядка 260 миллионов рублей. В реализации крупных проектов участвуют швейцарские, китайские, итальянские, немецкие инвесторы, а также партнеры из стран СНГ.