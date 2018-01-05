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Экономика

Китай в рамках выполнения резолюций ООН ввел ограничения на торговлю с КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2216)
17:5505.01.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне. Архивное фотоВоеннослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Китай в рамках выполнения резолюции 2397 объявил о полном прекращении экспорта железа, стали, промышленного оборудования, а также ограничил поставки сырой нефти и нефтепродуктов и ввел запрет на импорт некоторых видов зерновых и сельхозпродукции из КНДР, говорится в сообщении министерства коммерции страны.

Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина. Архивное фото
© Fotolia / liondw
Китай прекращает импорт зерна, сельхозпродукции и древесины из КНДР

Совет Безопасности ООН 23 декабря прошлого года принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

Министерство коммерции Китая в пятницу опубликовало соответствующее постановление о выполнении положений резолюции, которое вступает в силу 6 января.

Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай ограничивает экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР

Ограничение на экспорт нефти и нефтепродуктов

Согласно опубликованному документу, власти Китая ввели ограничение на экспорт в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов.

"С 23 декабря 2017 года по 22 декабря 2018 года в течение 12 месяцев экспорт нефти каждой страны-члена ООН не должен превышать 4 миллиона баррелей или 525 тысяч тонн нефти", — говорится в опубликованном документе.

Кроме того, также ограничивается и экспорт рафинированной нефти. Так, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, согласно требованиям резолюции, экспорт рафинированной нефти не может превышать 500 тысяч тонн.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на фотографии американских спутников сообщали, что китайские корабли якобы продают нефть северокорейским танкерам в открытом море. Кроме того, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил разочарование продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна, в частности, тем, что продолжаются поставки нефти в КНДР.

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto
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Официальный Пекин все обвинения категорически отверг и заявил, что в полной мере выполняет все требования СБ ООН.

Запрет на экспорт металлов

Одним из главных пунктов документа стал полный запрет на экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, а также промышленного оборудования.

"В рамках выполнения резолюции 2397 Совета Безопасности ООН с момента публикации данного постановления полностью прекращается экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, а также промышленного оборудования и транспортных средств", — говорится в документе.

Запрет на импорт зерна и сельхозпродукции

Согласно документу, под полный запрет уже импорта из КНДР в Китай попали некоторые виды зерновых, сельхозпродукция, а также древесина.

Шанхай. Архивное фото
CC BY 2.0 / Timmy Denike / Shanghai
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"С момента вступления в силу настоящего постановления полностью прекращается импорт из КНДР части зерновых и сельскохозяйственной продукции, глинозема, строительного камня, древесины и электротехнического оборудования", — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

При этом отмечается, что разрешается ввоз вышеуказанных товаров, если соответствующие торговые соглашения были подписаны до 23 декабря — дня принятия резолюции СБ ООН, все таможенные процедуры необходимо завершить до 22 января 2018 года.

Начиная с 23 января текущего года прекращается оформление любых таможенных формальностей на ввоз этих товаров, и они вносятся в список запрещенных к импорту товаров.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
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Предыдущие санкции

Министерство коммерции КНР ранее уже вводило ограничения на торговлю с КНДР в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375, принятой 23 сентября 2017 года в ответ на испытание Северной Кореей 3 сентября водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

С 1 октября прошлого года власти Китая ограничили поставки нефтепродуктов в КНДР, а также ввели полный запрет с 11 декабря импорта текстиля из КНДР. Кроме того, Минкоммерции выпустило предписание до конца 2017 года закрыть созданные на территории Китая все совместные предприятия с участием КНДР.

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