Новосибирская область усилит работу по привлечению иностранных инвестиций

НОВОСИБИРСК, 5 янв — РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют усилить работу по привлечению в регион иностранных инвесторов путем реализации специально принятой в октябре 2017 года программы, сообщает пресс-служба облправительства в ответе на запрос РИА Новости.

"Работу по привлечению иностранных инвесторов планируется усилить путем реализации одобренной на Совете по инвестициям Новосибирской области в октябре 2017 года программы привлечения инвестиций мирового уровня в Новосибирскую область", — говорится в сообщении.

В программе, разработанной региональным минэкономразвития совместно с Агентством инвестиционного развития определены целевые страны-инвесторы, приоритетные отрасли, включая целевой будущий экспорт. В частности, предполагается акцентировать внимание на приоритетное привлечение инвестиций из Италии, Германии, Франции, Венгрии, Польши, Китая, Монголии, Южной Кореи, Вьетнама, Казахстана и Белоруссии.

"При этом международный капитал проявляет большой интерес к региону в широком диапазоне отраслей — сельское хозяйство, промышленное производство, инфраструктура и другие. Наиболее привлекательными для зарубежного инвестирования являются ИТ-технологии и направление биомедицины (кластеры: МедТех, БиоФарм, БиоТех). Также наиболее привлекательным направлением для зарубежного инвестиционного капитала является медицинский туризм", — говорится в сообщении.

В облправительстве отметили, что сейчас обсуждается подписание нескольких соглашений о реализации новых инвестпроектов на территории Новосибирской области с иностранными партнерами. Например, прорабатывается возможность создания на территории Новосибирской области совместного предприятия по производству кашемировых и шерстяных изделий с крупнейшей в Монголии компанией по производству кашемировой продукции BUYAN LLC.

Также в сфере туризма ведутся переговоры с представителями Международного туристического союза "Чайный путь" Китая, России и Монголии о вступлении Новосибирской области в туристический союз, идет подготовка документации. В 2017 году компания Visit Russia Asia проявила интерес к туризму в Новосибирской области.