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Экономика

Упущенная выгода: чем могут обернуться январские распродажи

08:0005.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРаспродажи в московских магазинахРаспродажи в московских магазинах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. В январе многие магазины проводят распродажи. Кажется, в это время с большой скидкой можно купить буквально все: от автомобилей и холодильников до смартфонов и игрушек. Однако на поверку цена зачастую оказывается не столь выгодной. На какие хитрости идут продавцы и как не попасться на их удочку, — в материале РИА Новости.

Sale во спасение

Распродажи в начале года — мера вынужденная. В декабре, готовясь к новогодним и рождественским праздникам, люди совершают большое количество покупок и в первые недели января включают режим экономии. Для магазинов это превращается в серьезную проблему.

"Товары, которые не являются предметами постоянного спроса (например, одежда, ювелирные изделия, традиционные сувениры), просто так практически никто не покупает. Некоторые компании даже вынуждены на время закрывать торговые точки", — говорит маркетолог Роман Харланов.

Чтобы восстановить активность покупателей, магазины предоставляют дополнительные скидки и проводят акции, это может быть и снижение цен, и выдача купонов, которые действительны только в течение января. Также практикуются совместные акции с банками, занимающимися потребительским кредитованием.

Шоппинг
© Fotolia / thodonal
Нога в двери: как магазины используют психологию, чтобы продавать

"Покупатель может выиграть, если скидка дается на интересующий его товар. Однако есть риск совершить спонтанную покупку, которая не запланирована в личном бюджете", — отмечает руководитель группы по обслуживанию розничной, оптовой торговли и дистрибуции компании "Делойт" (СНГ) Владимир Бирюков.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНачало сезона распродаж в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Начало сезона распродаж в Москве

Ловкость рук и сплошное мошенничество

В январе с дисконтом магазины предлагают купить сезонную одежду и обувь, спортивные товары, меховые изделия, не пользующиеся спросом зимой стройматериалы и ювелирные изделия, а также электронику и бытовую технику.

Однако распродажа для продавцов не только возможность быстро реализовать старый товар, чтобы освободить склады и прилавки для новых поступлений, но и, создав ажиотажный спрос, сбыть неликвид.

Схемы обмана известны. Например, магазины манипулируют с ценами, повышая их за несколько дней до начала акции, чтобы затем снизить и продать якобы с дисконтом. Иногда скидки реальные, но распространяются только на неходовой товар — например, на обувь очень маленького размера или устаревшие гаджеты.

В магазине в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Черная пятница": не обманешь — не продашь

Другой достаточно распространенный способ ввода потребителей в заблуждение — два ценника на товаре. Один вроде бы старый, поскольку на нем указана цена выше, на другом стоимость вещи ниже, кажется, что учтена скидка. Но на кассе пробивают первый ценник. Расчет на то, что покупатель не обратит на это внимание. Ну а если проявит бдительность, то за "ошибку" продавцы извинятся, однако продать товар со скидкой откажутся.

Еще одна проблема — контрафакт. По оценке Минпромторга, в настоящее время объем подделок и фальсификата на российском рынке достигает 35%.

Учитывая, что "левый" товар примерно на треть дешевле легального, то его реализация на распродажах особенно выгодна. На этом хорошо зарабатывают интернет-магазины.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин подтверждает: далеко не все участники сезонных распродаж играют по правилам. Часто в заблуждение вводит реклама магазинов одежды и электроники.

"Они объявляют о внушительном дисконте на весь товар, но в действительности на этих условиях можно купить лишь какую-то мелочь. К сожалению, это выясняется уже в магазине, куда вы пришли за чем-то более существенным", — отметил Егармин.

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