На строительство соцобъектов в Северной Осетии выделят 8,8 млрд рублей

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более восьми миллиардов рублей на строительство и реконструкцию социальных объектов в Северной Осетии в 2018-2025 годах, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утвержден перечень мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия — Алания, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке", — говорится в документе.

Подчеркивается, что перечень сформирован исходя из необходимости решения первостепенных проблем Северной Осетии — Алании и включает 50 мероприятий, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства республики.

"Предельные (прогнозные) объемы финансирования планируемых мероприятий в 2018-2025 годах — 8,8 миллиарда рублей, из них за счет средств федерального бюджета — 8,2 миллиарда рублей", — подчеркивается в распоряжении.

Согласно документу, реализация перечня позволит повысить показатели обеспеченности жителей республики объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также "улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, создать благоприятные условия для жизнеобеспечения населения, улучшить условия обучения в образовательных организациях".