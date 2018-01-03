Американский экономист объяснил, почему "пузырь" биткоина лопнет

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Биткоин — не что иное, как очередной экономический пузырь, который в конечном счете лопнет, пишет американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в газете Boston Globe.

В настоящее время в обращении находятся около 16,8 миллиона биткоинов, что при текущей цене в районе 14 000 долларов дает общую стоимость порядка 240 миллиардов долларов по сравнению с 16 миллиардами в начале 2017 года, напоминает Сакс. "Трудно рассматривать рост цены биткоина иначе, чем как пузырь, который в конечном итоге лопнет", — подчеркивает ученый.

По его словам, под 14-кратным ростом стоимости биткоина в прошедшем году нет никаких реальных оснований. Рыночная цена криптовалюты определяется верой людей в то, что биткоин что-то стоит, указывает экономист.

Сторонники биткоина утверждают, что криптовалюта способна превзойти доллар, так как она предлагает анонимность и защиту от ошибочной денежной политики, так как появление новых биткоинов определяется алгоритмом, а не центральным банком, пишет Сакс.

Однако защитники криптовалюты упускают из виду то обстоятельство, что доллар и другие национальные валюты являются законным платежным средством, с помощью которого платят налоги или погашают долги. Ни одно государство не позволяет и вряд ли когда-либо позволит платить налоги в биткоинах, так как это подорвет так называемый сеньораж — доход от эмиссии — и уменьшит контроль над денежным обращением. Никто не обязан принимать биткоин в уплату долга в национальной валюте, подчеркивает экономист.

Анонимность биткоина на практике тоже является его слабостью, полагает Сакс. Государства хотят контролировать финансовые потоки, что необходимо для борьбы с экономическими преступлениями, уклонением от уплаты налогов и терроризмом, и они не расстанутся с этими возможностями добровольно. Некоторые страны уже приняли или принимают меры, направленные на то, чтобы регулировать обращение криптовалюты, что, вероятнее всего, вызовет падение или даже обвал стоимости биткоина, хотя точный момент этого обвала предсказать нельзя.

Таким образом, наиболее вероятная причина популярности этой криптовалюты заключается желании людей быстро разбогатеть, что не раз приводило к печальным последствиям, заключает экономист.

Биткоин является самой дорогой и самой известной криптовалютой в мире с капитализацией порядка 254 миллиардов долларов. Первый запуск биткоина произошел 3 января 2009 года, в настоящее время его цена превышает 15 000 долларов.