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Экономика

На Украине заявили, что третью зиму обходятся без газа из России

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (32)
16:0603.01.2018
(обновлено: 16:07 03.01.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской области. Архивное фотоГазовое оборудование в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Украина по итогам 2017 года нарастила импорт газа из Европы на 26,8%, до 14,1 миллиарда кубометров газа, при этом уже третью зиму страна обходится без российского газа, утверждается на сайте "Укртрансгаза".

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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"Уже в течение 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ. За этот период, включая 2017 год, объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Всего в этом году (2017 году — ред.) из словацкого, венгерского и польского направлений протранспортировано 14,1 миллиарда кубов, что на 26,8% больше чем в прошлом году и является рекордным значением за всю историю функционирования украинской ГТС", — говорится в сообщении. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону.

При этом сообщается, что поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины выросло до 20,8 миллиарда кубов, и по сравнению с 12-месячным периодом 2016 года добыча на Украине увеличилась на 620 миллионов кубов или на 3,1%.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове
© AFP 2017 / Sergey Bobok
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Также компания сообщает, что Украина вошла в 2018-й с наибольшими, по сравнению с началом пяти последних лет, запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубов. Так, "Укртрансгаз" закачал в подземные хранилища 9,2 миллиарда кубов газа поставщиков и производителей голубого топлива, что на 43,2% больше чем в 2016 году. За январь-декабрь 2017 года из украинских ПХГ отобрано 6,4 миллиарда кубов, это на 23,2% меньше чем в 2016 году.

По данным компании, украинским потребителям всех категорий транспортировано магистральным газопроводом 28,4 миллиарда кубов газа, что на 14,9% меньше чем в 2016 году. Показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгаза и добывающих предприятий.

Сообщается, что в связи со значительным ростом объемов газотранспортной работы, в частности транзита, "Укртрансгаз" увеличил использование природного газа для собственных производственно-технологических нужд до 2,2 миллиарда кубов по сравнению с 1,7 миллиарда в 2016 году.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Сергей Максимов
Странно да!!!, у Газпрома прибыль растет, даже когда Украина газ его не покупает, а дурилки радуются что переплачивает за Европейский газ население Украины.)))))
Прыгайте дальше, вы всех победили, да так!, что скоро опять с голой задницей попрошайничать побежите.)))
16:25
03.01.2018
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Kot Bazilio
а в Европу он откуда попадает,вот америкосы научили популистким заявлениям
16:22
03.01.2018
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andrewj
Щеневмерлики совсем дэбилы? Себе то зачем врать? Странный все-таки народец...
16:21
03.01.2018
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Корона Русской Империи
Кинули хохлы росийских братушек.
16:21
03.01.2018
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sirozsha
пусть говорят
16:19
03.01.2018
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