Украина сообщила о рекордном транзите газа в 2017 году

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Транзит газа через территорию Украины вырос в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 13,7%, до 93,5 миллиарда кубометров – рекордного уровня за последние восемь лет, говорится в сообщении "Укртрансгаза" (контролируется "Нафтогазом").

"Объем транзита газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние восемь лет. В целом за отчетный год по украинской ГТС протранзитировано 93,5 миллиарда кубов природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года", — говорится в сообщении на сайте компании в среду.

Сообщается, что филиал компании — "Оператор ГТС Украины" своевременно и в полном объеме выполняет заявки на транспортировку газа.