В Сбербанке объяснили технические сбои в конце года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Технические сбои в Сбербанке, которые произошли в конце 2017 года, явились результатом масштабной технологической трансформации банка; запуск первой очереди нового центра обработки данных поможет предотвращать их в дальнейшем, заявил в интервью РИА Новости зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

Говоря о причинах сбоев в декабре он отметил, что Сбербанк в настоящее время проводит колоссальную технологическую трансформацию, создает и внедряет новые инфраструктурные продукты. "У нас очень много систем, видимо, сделаны какие-то ошибки при новых внедрениях, и это цена скорости изменений. По каждому сбою проводится специальное расследование", — отметил он.

По его словам, при сбое ситуационный центр банка фиксирует остановку определенного процесса, в то же время повышается количество обращений в колл-центр, затем устанавливается причина этого сбоя.

"Дальше происходит перевод системы на запасной вариант работы. Мы его называем stand-in. Это происходит очень быстро. Все переводится в другую фазу, а клиенты не должны догадаться, что у нас есть какие-то отклонения. В вашем понимании сбои – это когда "все остановилось", а в нашем понимании сбои – это когда на проценты отклонилась скорость или обслуживания, или транзакций, или какого-то другого показателя. Мы отслеживаем любые метрики качества совершения наших транзакций", — пояснил зампред банка.

При этом он полагает, что запуск первой очереди нового центра обработки данных в Сколково поможет предотвращать сбои.

Ряд клиентов Сбербанка по всей России 30 ноября испытывали трудности с проведением некоторых операций по картам, однако сбой был устранен. Второй сбой в работе банка произошел в начале декабря: по техническим причинам часть клиентов могла столкнуться с некоторыми ограничениями при обслуживании в отделениях Сбербанка в Москве.

Читайте полную версию интервью со Станиславом Кузнецовым на сайте Ria.ru>>

