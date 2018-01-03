В Сбербанке рассказали о проблеме взлома Black Box

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Проблемы с производителями банкоматов, с которых мошенникам удавалось вывести средства при помощи компьютерной шины, пока остаются; ряд компаний принял меры после публичной критики, но пока уровень безопасности этих банкоматов не соответствует высоким требованиям бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

О том, что Сбербанк обнаружил новый способ кражи в банкоматах, когда мошенники выкачивают деньги с помощью специальной компьютерной шины, Кузнецов рассказал летом 2016 года. Данный метод взлома получил название Black Box.

Суть этого метода заключается в том, что злоумышленники физически взламывают банкоматы, комбинируя атаку со скиммингом. В рамках такой атаки банкомат отключается от управляющего им компьютера, встроенного в него. При этом происходит замена системы управления аппаратным обеспечением банкомата на ту, которую создали мошенники. По словам Кузнецова, на тот момент речь шла 75 банкоматах в Северо-Западном округе, но быстрой реакции на исправление банкоматов производитель не дал.

"Проблемы с производителями существуют. После моей критики в области малоподвижности этих производителей они стали двигаться активнее, приняли меры, но это еще не тот уровень, которого бизнес ожидает от производителей", — ответил Кузнецов на вопрос о том, решил ли Сбербанк проблему с производителями банкоматов, с которых мошенникам удавалось похищать средства методом Black Box.

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