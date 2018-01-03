Сбербанк завершит подготовку к приему новых купюр в январе

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сбербанк завершит перенастройку оборудования для приема купюр номиналом 200 и 2000 рублей в январе, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Новые купюры везде принимают, а в январе мы в основном завершим перенастройку под них всех устройств самообслуживания", — сказал Кузнецов, отвечая на вопрос, готово ли оборудование для приема новых купюр.

"По нашим расчетам, около 90%. Оставшиеся 10% – это дальние регионы. В течение января мы завершим этот процесс. Есть некоторые регионы, куда самолетами надо доставлять специалистов", — уточнил он, отвечая на вопрос, будет ли завершена перенастройка оборудования к концу января.

Перенастройку банкоматов отложили, чтобы не было просадки готовности сети банкоматов, объяснил зампред правления банка. "В предновогодний период мы приняли решение не проводить перенастройку банкоматов. Чтобы не было просадки готовности сети банкоматов в интересах наших клиентов. Это согласованная позиция с ЦБ, и, по сути, с такой же просьбой обратились, по нашей информации, и другие банки, чтобы не было просадки готовности сети, чтобы наши клиенты не испытывали каких-то проблем для получения наличных денег", — пояснил Кузнецов.

По его словам, Сбербанк пока не обнаружил поддельных купюр номиналом 200 и 2000 рублей. "Что касается купюр с новым номиналом, то никаких подделок мы не фиксировали ни разу", — сообщил он. "Мы в отдельных случаях, крайне редко, фиксируем склеенные купюры. В основном пятитысячные. Они появляются в конкретных банкоматах, и у нас идет взаимодействие с производителями, которые в настоящее принимают защитные меры. Очень в небольшой части банкоматов сегодня производители еще не установили в настройках дополнительные меры защиты", — подчеркнул Кузнецов.

Банк России в уходящем году обновил линейку российских денежных знаков, добавив купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Презентация новых купюр состоялась 12 октября. Первыми новинки получили Москва и регионы, которые изображены на купюрах — Крым и Дальний Восток.

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