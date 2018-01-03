Сбербанк начинает строить "Умный город" в Рублево-Архангельском

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сбербанк вместе с мэрией Москвы начинает строительство инфраструктуры Smart City в Рублево-Архангельском, в 2018 году процесс активизируется, не исключено, что впоследствии руководство Сбербанка переедет туда из центрального здания на улице Вавилова, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

Сбербанк планировал развивать проект "Рублево-Архангельское" в партнерстве с мэрией Москвы, говорил в 2011 году президент банка Герман Греф, предложивший ранее на Петербургском международном экономическом форуме рассмотреть возможность организации за МКАД международного финансового центра. Сбербанк, доволен проектом безналичного города в Зеленодольске Татарстана, планирует реализовать пилотный проект в России по созданию многофункционального "умного города" и считает впоследствии возможным перенести эту идею на крупные мегаполисы, включая Москву, сообщал он в марте 2017 года.

"Раньше у нас была идея создания международного финансового центра, мы в силу определённых причин отказались от этого проекта и сейчас разрабатываем концепцию создания на том же участке по Рублевскому шоссе в Рублево-Архангельском, который принадлежит Сбербанку, Smart City (умный город — ред.)", — сообщил Кузнецов.

"Мы всерьёз рассматриваем реализацию проекта "Рублево-Архангельское". В течение следующего года мы будем вести активные действия по реализации этого проекта. Решение о переезде руководства Сбербанка туда пока не принято. Чтобы спроектировать здание, нужно полтора-два года и ещё два-три года, чтобы построить. Мы не исключаем, что в итоге туда переедем. Сейчас вместе с мэрией Москвы строится инфраструктура нового современного комплекса Smart City", — уточнил он, добавив, что Сбербанк разрабатывает концепцию проекта.

План территории Smart City утверждён правительством Москвы, его разработала компания из Германии, и проект окупаем, сообщил зампред Сбербанка. "Мы не считаем, что это очень дорогой проект. У нас есть точка окупаемости, мы провели тестовые переговоры со всеми крупными строительными компаниями, и все они очень заинтересованы в участии", — заявил он.

"Нам кажется, что наша страна достойна того, чтобы у нас появился Smart City. Это будет реализация самых современных разработок, самая комфортная среда работы и жизни. У нас уже подписано постановление правительства Москвы по реализации этого проекта на берегу реки. Там будут метро, садики, школы — все это совершенно нового уровня", — заключил Кузнецов.

Проект

Smart City — новейшая разработка в сфере градостроительства. Smart City могут стать связующим звеном между созданием экологичного будущего и дальнейшим экономическим ростом, а также ростом занятости населения. Отличает Smart City стратегическое использование новых высокотехнологичных решений для объединения горожан и городских технологий на общей платформе.

Компания "Рублево-Архангельское" владеет 430 гектарами земли на Новорижском шоссе. Здесь в начале 2000-ых годов планировал построить "город миллионеров" бизнесмен Сулейман Керимов, однако проект не был реализован. Керимов продал землю Микаилу Шишханову, который, по данным СМИ, взял кредит в 5 миллиардов долларов на эту покупку в Сбербанке под залог земли, а крупнейший российский банк получил 10-процентную долю в проекте. Впоследствии компания "Рублево-Архангельское" перешла в собственность Сбербанку.

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