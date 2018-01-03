Сбербанк помог Интерполу поймать хакеров в Китае

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты Bi.Zone, "дочки" Сбербанка, помогли Интерполу раскрыть мошенническую сеть в Китае, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.
Кузнецов напомнил, что у Bi.Zone есть двустороннее соглашение с Интерполом, в рамках которого ведется обмен информацией и практическое взаимодействие. "Мы считаем, что это большой шаг вперед по развитию международного сотрудничества", — подчеркнул он.
В конце октября Кузнецов сообщил, что Bi.Zone заключил соглашение с Интерполом о сотрудничестве и совместных расследованиях в области киберугроз. В рамках данного соглашения Bi.Zone будет оказывать оперативную поддержку деятельности Интерпола по борьбе с преступлениями в киберпространстве и предоставлять международной организации актуальные данные о новейших угрозах и деятельности организованных преступных групп.
Сбербанк создал дочернюю компанию "Безопасная информационная зона" ("Бизон", Bi.Zone), занимающуюся анализом киберугроз и тестированием систем безопасности крупнейшего российского банка, в 2016 году.
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