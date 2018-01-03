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Экономика

Сбербанк помог Интерполу поймать хакеров в Китае

12:3003.01.2018
(обновлено: 12:37 03.01.2018)
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© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фотоЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фото
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты Bi.Zone, "дочки" Сбербанка, помогли Интерполу раскрыть мошенническую сеть в Китае, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Примерно около полутора месяцев назад Интерпол обратился к нам с просьбой помочь в расследовании мошеннической подсети, которая попала в зону видимости Интерпола. Четыре специалиста Bi.Zone в Сингапуре в составе Interpol Global Complex For Innovations в течение считанных дней распутали эту преступную сеть, обнаружили преступников на территории Китая, передали всю значимую информацию сотрудникам Интерпола, которые использовали ее для проведения оперативных мероприятий", — сообщил он.

Кузнецов напомнил, что у Bi.Zone есть двустороннее соглашение с Интерполом, в рамках которого ведется обмен информацией и практическое взаимодействие. "Мы считаем, что это большой шаг вперед по развитию международного сотрудничества", — подчеркнул он.

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Зампред правления Сбербанка указал, что дочерняя компания банка также имеет аккредитацию на проведение аудита системы SWIFT. "В сентябре компания получила аккредитацию на право проведения аудитов на предмет соответствия SWIFT Cyber Security Program в банках, подключенных к международной системе SWIFT в 42 странах мира, включая Россию", — рассказал Кузнецов.

В конце октября Кузнецов сообщил, что Bi.Zone заключил соглашение с Интерполом о сотрудничестве и совместных расследованиях в области киберугроз. В рамках данного соглашения Bi.Zone будет оказывать оперативную поддержку деятельности Интерпола по борьбе с преступлениями в киберпространстве и предоставлять международной организации актуальные данные о новейших угрозах и деятельности организованных преступных групп.

Сбербанк создал дочернюю компанию "Безопасная информационная зона" ("Бизон", Bi.Zone), занимающуюся анализом киберугроз и тестированием систем безопасности крупнейшего российского банка, в 2016 году.

Полную версию интервью читайте на сайтах агентств РИА Новости и "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня").

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