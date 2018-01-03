В Сбербанке рассказали о ситуации с "черными списками" компаний

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Несколько компаний из 100 случайным образом попадают в "чёрные списки" банков, решение о разблокировании счета добросовестным клиентам в Сбербанке принимается за два-три дня, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Наш анализ показывает, что из ста таких компаний случайных попадается несколько", — сообщил Кузнецов.

Он рассказал о подразделении Сбербанка, в котором специалисты, в случае добросовестности клиентов, за два-три дня принимают решение о разблокировке счета.

"Это несколько процентов от объема большой и нужной работы подразделения compliance, которое очень своевременно определяет своими методами "прачечные", где отмывают деньги, и мгновенно блокируют счета", — резюмировал зампред банка.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из "черного списка", формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.

В такой список попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Вносимые законом изменения позволят реабилитировать тех, кто добросовестно работают, но по определенным причинам попал в список потенциально недобросовестных клиентов.

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