В Сбербанке рассказали о предотвращенных атаках хакеров

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Сбербанк в 2017 году предотвратил более 300 тысяч попыток хакеров украсть более 20 миллиардов рублей со счётов клиентов против 16 миллиардов рублей в 2016 году, заявил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Потери колоссальные (банков РФ в целом — ред.). Если говорить о Сбербанке, то за 2017 года наша служба кибербезопасности пересекла более 300 тысяч попыток хищения средств физических и юридических лиц как напрямую с помощью методов социальной инженерии, так и с помощью вирусного ПО, предотвращен ущерб на сумму более 20 миллиардов рублей. Для сравнения: за 2016 год было предотвращено попыток хищения на сумму около 16 миллиардов рублей", — сказал он.

"По банку у нас потери ноль, это наш KPI. Такую задачу перед нами поставило правление банка, и все процессы, которые сегодня выстраиваются в банке, нацелены на то, чтобы полностью исключить такую возможность. При этом мы, в силу разных причин, научились сегодня фиксировать атаки на наших клиентов и партнеров. В таких случаях мы сразу предупреждаем компании, ФСБ и ЦБ", — заявил Кузнецов.

По его словам, все клиенты Сбербанка, у которых на телефоне есть значок "Сбербанк Онлайн", защищены от вирусов, которые могут похитить деньги через мобильные устройства.

"Мы научились с помощью искусственного интеллекта определять мошеннические операции. Так что если наш клиент добровольно передает информацию мошенникам, включая пароли, то с помощью определенных специально разработанных методик искусственного интеллекта, аналитических измерений, мы сегодня хеджируем около 97% такого риска со стороны клиента", — сказал Кузнецов.

"Это означает, что 97 процентам людей, у которых мошенники украли деньги, Сбербанк научился возвращать деньги обратно, то есть мы не допускаем их обналичивание и перевод на счет мошенника", — уточнил зампред правления крупнейшего российского банка.

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