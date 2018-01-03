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Экономика

Аналитики назвали лучшие дивидендные истории 2017 года

11:2303.01.2018
(обновлено: 11:27 03.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДоллары США и рубли. Архивное фотоДоллары США и рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Елена Лыкова. Стратегия вложений в дивидендные акции становится все более популярной у инвесторов на фоне снижения процентов по банковским депозитам и доходности облигаций. Опрошенные РИА Новости аналитики рассказали, какие дивидендные истории стали лучшими в 2017 году, какие компании удивили акционеров, а какие победили в номинации "провал года".

Герб РФ на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Инвесторы увеличат долю акций в своих портфелях, даже можно сказать будут активнее переходить на рынок акций из-за большей доходности. Поскольку ЦБ снижает ключевую ставку ввиду снижения инфляции, доходности облигаций также становятся низкими, что не удовлетворяет инвесторов", — говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

В свою очередь, доходность по дивидендам, например, металлургических компаний, может быть от 10% годовых, поэтому на рынке акций будет денежный приток, полагает он. В качестве примера он указывает, что управляющие компании около 2-4 месяцев назад получили приток денег розничных инвесторов-вкладчиков, поскольку последних не устраивают ставки по банковским вкладам. "Эта тенденция продолжится в 2018 году", — считает он.

Тем не менее, портфельный менеджер "Сбербанк Управление Активами" Юрий Морогов отмечает, что все-таки это принципиально разные виды инвестирования. В случае с депозитами и облигациями речь идет о долговых инструментах с фиксированным доходом, которые в целом существенно понятнее с точки зрения будущей доходности. В случае же вложений средств хоть и в дивидендные, но акции – прогнозировать будущую доходность существенно сложнее, поясняет он.

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Покупка акций, по сути, является покупкой доли в бизнесе с соответствующими плюсами и минусами. Именно поэтому при выборе такой стратегии нужно четко осознавать связанные с инвестированием в акции риски и предпочтительнее пользоваться услугами профессиональных управляющих", — напоминает эксперт.

Высокие дивидендные выплаты

Акции компаний металлургического и горнодобывающего сектора остаются фаворитами у инвесторов с точки зрения стабильности выплат и размера дивидендов в 2017 году, отмечают эксперты.

"Северсталь", НЛМК, "Норильский Никель", "Акрон" уже 3-4 года платят порядка 10% от курсовой стоимости", — отмечает Александр Головцов из ФК "Уралсиб". НЛМК, "Северсталь" и "Акрон" вполне покрывают свои выплаты денежным потоком, а у сталелитейщиков он, вероятно, еще увеличится в 2018 году, считает он.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Веселов из "Глобэкса" указывает, что "Северсталь", НЛМК, ММК платят квартальные дивиденды, "Норильский Никель" платит один раз в полгода. Доходность за последние 12 месяцев составила по "Северстали" — 12,5%, по НЛМК — 8,5%, по ММК — 8,5%, по "Норникелю" — 6,3%. Почти у всех эмитентов по сравнению с 2016 годом выплаты в 2017 году показали увеличение от 50 до 100%, указывает эксперт.

"Большинство металлургов обладает низкими долгами и стабильным свободным денежным потоком, что подает хороший сигнал инвесторам при сохранении текущей дивидендной политики компаний. Кроме того, рост цен на драгоценные и промышленные металлы на 15-20% за последние 6 месяцев также увеличит выручку, что также дает повод говорить о высоких дивидендах", — комментирует он.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Манько, начальник управления анализа финансовых институтов РИА Рейтинга, среди фаворитов также называет "Алросу" и МГТС. Дивидендная доходность по этим акциям достаточно высокая, а финансовое состояние компаний устойчивое, отмечает он. Значимых инвестиций по ним в среднесрочной перспективе не просматривается, что гарантирует высокую долю отчислений прибыли на выплаты дивидендов, добавляет аналитик.

По мнению Александра Головцова из ФК "Уралсиб", из других секторов можно отметить МТС и "Юнипро". В то же время он отмечает, что чистый денежный поток МТС в ближайшие годы может сокращаться из-за новых требований к хранению данных по "пакету Яровой" и ужесточения конкуренции в секторе. "Юнипро" же с большой долей вероятности через пару лет сможет поднять выплаты до 14-15% от текущей курсовой стоимости акций", — полагает аналитик.

"С некоторой натяжкой можно упомянуть еще "Лукойл", из года в год увеличивающий выплаты. Однако по текущей дивидендной доходности порядка 6,5% годовых его акции сильно проигрывают остальным вышеперечисленным бумагам. И практически не выигрывают у зарубежных гигантов BP и Royal Dutch, а с поправкой на риск – даже уступают", — добавляет эксперт.

Сюрприз года

Аналитики отмечают, что подарком года стал Сбербанк, объявивший об изменении дивидендной политики.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"С точки зрения дивидендов (да и не только) наибольший сюрприз преподнес Сбербанк, который в конце года объявил об изменении своей дивидендной политики – на горизонте 3-х лет постепенное повышение до 50% доли прибыли, направляемой на дивиденды. Это превращает акции банка, особенно привилегированные, в полноценную дивидендную историю. С точки зрения разочарований стоит отметить акции электросетевых компаний, где по-прежнему нет ясности с перспективами будущих дивидендных выплат", — комментирует Морогов из "Сбербанк Управление Активами".

Старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал" Виталий Манжос также отмечает, что рост стоимости обыкновенных акций Сбербанка на 30% с начала 2017 года можно признать отличным результатом для главной российской "голубой фишки". "С другой стороны, бумаги банка ВТБ в тех же условиях демонстрировали непреодолимую слабость и сползли к своему трехлетнему минимуму, потеряв с начала года около 35%", — обратил внимание он.

Логотип рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Манько из РИА Рейтинга говорит, что неожиданным стало изменение дивидендной политики "Татнефти" в конце года. Планировавшееся ранее решение — направить на выплату дивидендов за 9 месяцев этого года 75% прибыли — осталось в силе, и именно это вытащило котировки акций компании на исторические максимумы.

Продолжила выполнять обещания по повышению выплат компания "Энел Россия", обращает внимание Головцов из ФК "Уралсиб". "Эмитент увеличивает выплаты с 55% от чистой прибыли за 2016 год до 60% за 2017-й и 65% за 2018-2019 годы. С учетом роста прибыли это обеспечивает дивидендную доходность выше 10% годовых", — подсчитал он.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд "Сбербанка" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд "Сбербанка" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке

Провал года

Разочарованием для акционеров и инвесторов стали бумаги розничной торговой сети "Магнит", которые с середины сентября просели более чем на 40% в связи с наметившейся тенденцией к сокращению чистой прибыли ритейлера, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал". Свою негативную роль сыграло и размещение дополнительной эмиссии этих бумаг, которая состоялась по 6185 рублей, в то время как еще летом в них наблюдались попытки достижения красивого "круглого" уровня 11000 рублей, поясняет он.

Покупательница в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Особого внимания заслуживает разрешившаяся история судебного противостояния АФК "Система" и "Роснефти". Акции АФК под грузом непосильных финансовых претензий подешевели с 25 до 9 рублей. Заключение мирового соглашения между участниками громкого судебного спора можно назвать "хеппи-эндом" лишь с сильной натяжкой. По его условиям "Система" выплатит 100 миллиардов рублей в пользу "Башнефти". Эта сумма сопоставима с двухлетней чистой прибылью этой нефтяной компании по МСФО", — говорит эксперт.

Как писал классик, "иных уж нет, а те далече": в этом году среди снятых с торгов на Московской бирже бумаг оказались акции авиакомпании "Трансаэро", напоминает Манжос. Несмотря на спекулятивные заявления о возможном перезапуске проблемной авиакомпании, избежать ее банкротства не удалось, резюмирует он.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрохожие у одного из супермаркетов сети "Магнит" на Подмосковном бульваре в Павшинской пойме. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у одного из супермаркетов сети "Магнит" на Подмосковном бульваре в Павшинской пойме. Архивное фото

Дивидендная политика госкомпаний

Аналитики считают, что дивидендная политика госкомпаний пока далека от совершенства, но движется в нужном направлении.

"Она стала гораздо лучше, чем три-четыре года назад и сохраняет потенциал для дальнейших улучшений", — говорит Головцов из ФК "Уралсиб".

Такая тенденция связана с обострившейся потребностью в увеличении наполняемости российского бюджета, отмечает Манжос из ИК "Норд-Капитал".

У "Газпрома" и "Роснефти", на взгляд Головцова, есть большие возможности для оптимизации капитальных затрат, которые помогли бы повысить дивиденды в полтора-два раза.

Инвестиционные программы энергосетевых компаний при нынешнем тарифном регулировании имеют низкую экономическую эффективность.

"С точки зрения доходности на капитал им тоже выгоднее было бы перенаправить значительную часть капзатрат на дивиденды. Квазигосударственные "Интер РАО", "Мосэнерго" и ОГК-2 по денежному потоку вполне способны выплачивать в три-четыре раза больше, чем заплатили за 2016 год. И до окончательного утверждения параметров ДПМ-штрих также имеют мало привлекательных возможностей для капиталовложений", — заключил Головцов.

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