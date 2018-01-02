Цены на нефть снижаются после рекордного роста

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть днем во вторник перешли к коррекционному снижению после того, как утром обновили максимум с середины 2015 года на фоне событий в Иране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:40 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21 процента, до 66,72 доллара за баррель. Утром цена нефти Brent впервые с мая 2015 года достигла 67,29 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13 процента — до 60,34 доллара за баррель. Обе нефтяные марки впервые с 2014 года начали год с отметок, превышающих 60 долларов.

Основным фактором, который способствовал росту цен на "черное золото" в начале первого рабочего дня нового года, стали беспорядки в Иране, крупной нефтедобывающей стране и экспортере сырья.

Во многих городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что недовольства вызваны внутренними проблемами в государстве, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами протестов стали не менее 20 человек.

"Растущие беспорядки в Иране подготовили почву для оптимистичного начала 2018 года на рынке нефти", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Schork Report.