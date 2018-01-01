Французский министр экономики надеется на отмену антироссийских санкций

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что настоящие условия пока не позволяют отменить или смягчить экономические санкции в отношении России, однако подчеркнул свою надежду на то, что положение изменится.

"Условия пока не позволяют нам снять или смягчить санкции, однако я по-настоящему надеюсь, что все изменится", — заявил Ле Мэр в интервью газете Wall Street Journal

Он добавил, что Россия и Франция должны поддерживать и наращивать сотрудничество и в условиях сохранения санкций, а также готовиться к тому дню, когда ограничения будут отменены.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.