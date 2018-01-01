В Польше вступают в силу изменения в правила трудоустройства иностранцев

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Изменения в правила трудоустройства иностранцев вступают в силу в Польше с 1 января.
Теперь в Польше расширяется существующая система допуска иностранцев на рынок труда республики.
Изменения касаются выдачи разрешений на работу, введение нового типа разрешения на работу, который будет касаться выполнения иностранцами сезонных работ.
Разрешение на сезонную работу будут выдавать, если сумма вознаграждения, указанная в договоре с иностранцем, не будет ниже заработной платы работников, выполняющих в то же время работы соответствующего вида или на такой же должности. При этом работодатель будет обязан объяснить, почему он берет на работу иностранца, а не гражданина Польши.
Также в соответствии с нововведениями возрастут штрафы за нелегальное трудоустройство.