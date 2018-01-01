В Польше вступают в силу изменения в правила трудоустройства иностранцев

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Изменения в правила трудоустройства иностранцев вступают в силу в Польше с 1 января.

Соответствующие законопроект приняты, в частности, с целью приведения польского законодательства в соответствии с директивой Европейского парламента № 2014/36/ЕС от 26 февраля 2014 года "Об условиях въезда и пребывания граждан третьих стран с целью трудоустройства в качестве сезонного работника".

Теперь в Польше расширяется существующая система допуска иностранцев на рынок труда республики.

Изменения касаются выдачи разрешений на работу, введение нового типа разрешения на работу, который будет касаться выполнения иностранцами сезонных работ.

Разрешение на сезонную работу будет выдаваться по месту пребывание или месту жительства субъекта, который нанимает на работу иностранца. Работать обладателю такого разрешения можно будет не более 9 месяцев в календарном году. Этот же документ дает право работать на территории Польши шесть месяцев в течение следующих двенадцати месяцев.

Разрешение на сезонную работу будут выдавать, если сумма вознаграждения, указанная в договоре с иностранцем, не будет ниже заработной платы работников, выполняющих в то же время работы соответствующего вида или на такой же должности. При этом работодатель будет обязан объяснить, почему он берет на работу иностранца, а не гражданина Польши.

Также в соответствии с нововведениями возрастут штрафы за нелегальное трудоустройство.