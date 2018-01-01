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Экономика

В России вступили в силу поправки к закону о калининградской ОЭЗ

02:3201.01.2018
(обновлено: 02:36 01.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание конгресс-центра особой экономической зоны. Архивное фотоЗдание конгресс-центра особой экономической зоны. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛИНИНГРАД, 1 янв — РИА Новости. Новая редакция закона об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области вступает в силу с 1 января 2018 года. По мнению калининградского губернатора Антона Алиханова, поправки в закон об ОЭЗ и Налоговый кодекс сделают самый западный российский регион выгоднейшей с точки зрения издержек территорией для ведения бизнеса в стране.

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© РИА Новости / Александр Полегенько
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Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области" президент России подписал 5 декабря 2017 года. Ранее были внесены изменения в Налоговый кодекс, также касающихся резидентов. Эти документы предусматривают новые преференции и льготы для предприятий и инвесторов Калининградской области.

Общие принципы

Согласно нововведениями, особый режим хозяйствования продлен до 2045 года, а территория Особой экономической зоны расширена на примыкающие к Калининградской области внутренние морские воды. Это означает, что инвестор сможет использовать преимущества ОЭЗ, в том числе на проектах, связанных с созданием инфраструктуры на море. Инвестор может стать резидентом в течение 30 дней со дня подачи инвестдекларации.

"Чтобы стать резидентом особой экономической зоны в Калининграде в сфере IT нужно всего 1 миллион рублей. В сфере медицины и фармацевтики – 10 миллионов рублей. В обрабатывающих производствах, туризме, сельском хозяйстве порог вхождения в резиденты – 50 миллионов рублей, и 150 миллионов – в других сферах бизнеса", — рассказал Алиханов в рамках презентации Особой экономической зоны для потенциальных инвесторов.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В новом варианте закона в несколько раз — до 7,6% — снижены тарифы страховых взносов для новых резидентов ОЭЗ в Калининградской области, которые получат этот статус в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года и будут создавать новые рабочие места.

Таможенные преференции

"Что собой представляет особый режим таможенных преференций: вы инвестируете эти суммы, у вас беспошлинный и "безндсный" ввоз на территорию Калининградской области любых комплектующих, материалов, оборудования. Вы производите продукт и вывозите его из Калининградской области – вам нужно будет заплатить пошлину, но в течение семи дней мы эту пошлину вам возвращаем", — сказал Алиханов.

Он отметил, что объем этого возврата в 2016 году составил 26 миллиардов рублей, по итогам 2017 года — почти 50 миллиардов, почти половина доходной части регионального бюджета. Эта субсидия на поддержку рынка труда, предусмотренная до 1 января 2031 года, которую калининградские предприятия получают после отмены для региона с 1 апреля 2016 года таможенных преференций, доступна как прежним, так и новым резидентам.

Доллары и рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Налоговые послабления

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, срок действия льготы по налогу на прибыль организации начинает исчисляться с момента получения первой прибыли.

"Компании-резиденты три года могут строить свое производство, либо с момента, когда они его построили и когда начинают получать первую прибыль, мы начинаем отчет льготного периода. Не платят первые шесть лет. Ноль процентов налога на имущество, ноль процентов налога на прибыль первые шесть лет и 50% от действующей в РФ ставки этих налогов в течение следующих шести лет. Раньше не было этих трех дополнительных льготных лет", — сказал губернатор.

Таким образом нововведения предусматривают использование пониженной ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% в течение шести налоговых периодов, начиная с того налогового периода, в котором была получена первая прибыль.

"Ноль процентов на землю первые пять лет для резидентов, беспошлинный, безналоговый и бесквотный ввоз, и тоже опять исключительно калининградская уникальная преференция – 180 дней отсрочки уплаты таможенного НДС, что позволяет не отвлекать деньги из оборота", — добавил Алиханов.

Города России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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И другие нововведения

Отмену утилизационного сбора на специальную технику и на сельхозтехнику губернатор также назвал "уникальным калининградским предложением". Поправки отменяют утилизационный сбор в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее трех лет и которые "помещаются" под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории ОЭЗ в Калининградской области.

"В законодательном порядке снижаются сроки проведения экспертиз, экологической, проектной документации", — добавил губернатор.

Срок госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов сокращается с 60 до 45 дней, государственной экологической экспертизы проектной документации объектов — с трех месяцев до 45 дней.

"Закон гарантирует неизменность арендной платы за землю. Не применение мер, которые увеличивают совокупную нагрузку: даже если в РФ повысятся налоги, то резидентов это касаться не будет", — сказал губернатор, отметив, что резиденты имеют также право на упрощенный порядок получения земли в аренду для реализации инвестпроектов.

Прохожие на мосту в городском квартале Рыбная деревня в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Электронные визы

Если основной пакет законодательных нововведений заработает с начала 2018 года, то вступление в силу механизма бесплатных электронных виз для иностранцев на восемь дней, отмеченное в новой редакции закона, запланировано на лето 2019 года.

"Электронные визы – много мы говорили об этом – у порта Владивосток есть такой инструмент, он только начинает работать, мы пришли "на все готовенькое". Нам нужно по нашим пунктам пропуска постепенно внедрять эту систему, и не позднее 1 июля 2019 года эта система будет внедрена во всех пунктах пропуска в Калининградской области", — сказал Алиханов.

Поправки в закон об ОЭЗ предполагают упрощенный порядок оформления виз для иностранцев. Поправка разработана по аналогии с преференцией, действующей для Владивостока, но с уточненным перечнем стран, учитывающим калининградскую специфику.

Предполагается, что иностранным гражданам, планирующим прибыть в Калининградскую область, не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать заявление и заполнить анкету на специализированном сайте. После проверки анкеты иностранные граждане получают уведомление о предоставлении разрешения для въезда в Калининградскую область.

Города России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Первый закон об Особой экономической зоне в Калининградской области начал работать еще в 1996 году. Он предоставил таможенные льготы для бизнеса. Через 10 лет вступили в силу льготы по налогу на прибыль и имущество для резидентов ОЭЗ, инвестирующих в экономику региона не менее 150 миллионов рублей. Эти условия обеспечили почти троекратный рост ВРП.

Однако со временем калининградская ОЭЗ стала утрачивать свои конкурентные преимущества, к тому же часть льгот прекратилась с 1 апреля 2016 года, поэтому создание нового закона было неизбежно.

Что изменится в России с 1 января 2018 года
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Что изменится в России с 1 января 2018 года

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