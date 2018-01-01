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Экономика

В Греции вводится новый налог для туристов

02:1701.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГреция. Остров Корфу. Архивное фотоГреция. Остров Корфу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. С 1 января 2018 года в Греции вводится новый налог для туристов — от 0,25 до 4 евро за ночь в отеле в зависимости от его класса.

Вид на Афины с высоты Акрополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Правительство надеется за счет нового сбора более чем на 80 миллионов евро увеличить доходную часть бюджета, в которой туризм занимает существенную долю. Однако отельеры и туроператоры считают, что новый налог нанесет удар по индустрии, приведет к сокращению спроса, оборота и потере тысяч рабочих мест.

В Греции туризм дает около 20% ВВП, в туристической индустрии заняты 1,3 миллиона человек. В этом году, по прогнозам минтуризма, Грецию посетят около 30 миллионов туристов, каждый из них оставил в стране в среднем 600 евро.

"Налог на проживание"

Закон о том, что каждый турист, посещающий Грецию, будет дополнительно платить за проживание в отеле, был принят еще в мае 2016 года, но ввести налог было решено с 1 января 2018 года.

"Налог на проживание" взимается ежедневно с туриста за использование гостиничного номера, съемной квартиры, меблированных апартаментов.

С постояльцев пятизвездочных отелей будут брать дополнительно 4 евро за ночь, четырехзвездочных – 3 евро, трехзвездочных – 1,5 евро, а с гостиниц с одной-двумя "звездами" – 0,5 евро.

Вид на город София, Болгария. Архивное фото
© Fotolia / Astrug
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За аренду одной или двух меблированных комнатах в апартаментах или квартире сбор составит 0,25 евро, за три комнаты – 0,5 евро и за четырехкомнатные апартаменты – 1 евро.

Сбор был введен вместе с пакетом других жестких мер по стабилизации экономики Греции, которая с 2009 года оказалась в глубоком кризисе. Международные кредиторы ставили условием выделения очередных траншей кредитов для страны проведение политики "затягивания поясов" и принятие жестких мер экономии.

По подсчетам министерства финансов, новый налог должен был дать бюджету дополнительно 84 миллиона евро.

Однако отельеры и туроператоры не согласны с такой оценкой. По их мнению, неправильна сама концепция такого налога, а в условиях жесткой конкуренции на туристическом рынке он может снизить привлекательность Греции.

"Неправильный налог"

В исследовании компании Grant Thornton, проведенном по заказу Палаты греческих отельеров, говорится, что "налог на проживание" станет сильнейшим ударом по конкурентоспособности греческого туристического продукта как с точки зрения цены и качества, так и в сфере занятости. В среднесрочной перспективе ущерб греческой экономике от его применения и снижения спроса у туристов оценивается в 435 миллионов евро, что почти в пять раз превышает возможную финансовую выгоду. В итоге введение нового сбора приведет к потере почти 6,2 тысячи рабочих мест,

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© AFP 2017 / Ilmars Znotins
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Хотя плата не будет превышать 4 евро за номер в сутки, она скажется на уровне сборов. На мировом рынке, где сравнение цен происходит через интернет, каждый евро имеет значение, говорят специалисты.

"Налог сам по себе дурацкий. Он неправильный изначально. Четыре евро в сутки за пятизвездочный отель. А давайте разберемся, что значит пятизвездочный отель? Есть отель, который стоит чуть ли не тысячу евро в сутки, а есть отель в Афинах, который можно снять и за 80, и за 100 евро. Странно, что турист, который платит тысячу евро в сутки, будет платить такой же налог, как и турист, снявший номер за 100 евро", — сказал РИА Новости управляющий директор компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис.

По его словам, в некоторых странах есть туристический сбор, который сразу включен в стоимость номера, и турист его не видит, и нет таких проблем. На Кипре такой сбор составляет 1% от стоимости тура, проживания, он входит в стоимость, и отель делает затем отчисления государству. Есть такой сбор и в Италии, Испании.

"В Греции новый сбор будет оплачиваться туристом на месте, при выезде из гостиницы", — сказал Харитидис, уточнив, что сбор будет браться именно за номер, а не с человека.

Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Харитидис подчеркнул, что каждый туроператор обязан предупредить туриста при покупке тура, что в его стоимость не входит туристический сбор, и назвать сумму. Это обязательная информация, она должна быть в каждом контракте, добавил он.

Харитидис заметил также, что пока новый сбор никак не повлиял на рост продаж туров на следующий год. "Наоборот, есть колоссальный рост продаж по раннему бронированию из западных стран и из России", — сказал представитель туркомпании.

"Весь туристический мир говорит государству, что будет урон, а государство отвечает – мы видим рост бронирования, и пока никакого урона не видим", — сказал он.

Харитидис выразил надежду, что сбор все же отменят.

"Правительство сказало, что это сбор временный, он будет в сезоне 2018-2019 годов, а потом его уберут. Хотя мне не верится", — заметил эксперт.

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