АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. С 1 января 2018 года в Греции вводится новый налог для туристов — от 0,25 до 4 евро за ночь в отеле в зависимости от его класса.
В Греции туризм дает около 20% ВВП, в туристической индустрии заняты 1,3 миллиона человек. В этом году, по прогнозам минтуризма, Грецию посетят около 30 миллионов туристов, каждый из них оставил в стране в среднем 600 евро.
"Налог на проживание"
Закон о том, что каждый турист, посещающий Грецию, будет дополнительно платить за проживание в отеле, был принят еще в мае 2016 года, но ввести налог было решено с 1 января 2018 года.
"Налог на проживание" взимается ежедневно с туриста за использование гостиничного номера, съемной квартиры, меблированных апартаментов.
С постояльцев пятизвездочных отелей будут брать дополнительно 4 евро за ночь, четырехзвездочных – 3 евро, трехзвездочных – 1,5 евро, а с гостиниц с одной-двумя "звездами" – 0,5 евро.
Сбор был введен вместе с пакетом других жестких мер по стабилизации экономики Греции, которая с 2009 года оказалась в глубоком кризисе. Международные кредиторы ставили условием выделения очередных траншей кредитов для страны проведение политики "затягивания поясов" и принятие жестких мер экономии.
По подсчетам министерства финансов, новый налог должен был дать бюджету дополнительно 84 миллиона евро.
Однако отельеры и туроператоры не согласны с такой оценкой. По их мнению, неправильна сама концепция такого налога, а в условиях жесткой конкуренции на туристическом рынке он может снизить привлекательность Греции.
"Неправильный налог"
В исследовании компании Grant Thornton, проведенном по заказу Палаты греческих отельеров, говорится, что "налог на проживание" станет сильнейшим ударом по конкурентоспособности греческого туристического продукта как с точки зрения цены и качества, так и в сфере занятости. В среднесрочной перспективе ущерб греческой экономике от его применения и снижения спроса у туристов оценивается в 435 миллионов евро, что почти в пять раз превышает возможную финансовую выгоду. В итоге введение нового сбора приведет к потере почти 6,2 тысячи рабочих мест,
"Налог сам по себе дурацкий. Он неправильный изначально. Четыре евро в сутки за пятизвездочный отель. А давайте разберемся, что значит пятизвездочный отель? Есть отель, который стоит чуть ли не тысячу евро в сутки, а есть отель в Афинах, который можно снять и за 80, и за 100 евро. Странно, что турист, который платит тысячу евро в сутки, будет платить такой же налог, как и турист, снявший номер за 100 евро", — сказал РИА Новости управляющий директор компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис.
По его словам, в некоторых странах есть туристический сбор, который сразу включен в стоимость номера, и турист его не видит, и нет таких проблем. На Кипре такой сбор составляет 1% от стоимости тура, проживания, он входит в стоимость, и отель делает затем отчисления государству. Есть такой сбор и в Италии, Испании.
"В Греции новый сбор будет оплачиваться туристом на месте, при выезде из гостиницы", — сказал Харитидис, уточнив, что сбор будет браться именно за номер, а не с человека.
Харитидис заметил также, что пока новый сбор никак не повлиял на рост продаж туров на следующий год. "Наоборот, есть колоссальный рост продаж по раннему бронированию из западных стран и из России", — сказал представитель туркомпании.
"Весь туристический мир говорит государству, что будет урон, а государство отвечает – мы видим рост бронирования, и пока никакого урона не видим", — сказал он.
Харитидис выразил надежду, что сбор все же отменят.
"Правительство сказало, что это сбор временный, он будет в сезоне 2018-2019 годов, а потом его уберут. Хотя мне не верится", — заметил эксперт.