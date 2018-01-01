В Краснодарском крае вступил в силу закон по сохранению плодородия почвы

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон о севообороте, направленный на сохранение плодородия почвы, заработал в Краснодарском крае с 1 января 2018 года, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Андрей Коробка.
"В Краснодарском крае принят направленный на сохранение плодородия закон, которым регулируется количество многолетних бобовых культур. Они должны занимать не менее 10% в севообороте любого хозяйства", — сказал Коробка.
"Среди культур-улучшителей — люцерна, горох, соя, которые фиксируют азот в почве. Для того, чтобы снизить ту интенсивную нагрузку, которая ложится на землю, например из-за посадки подсолнечника и других культур, которые извлекают из почвы все питательные вещества. Закон позволит нам минимизировать химическую нагрузку, минимизировать извлечение из почвы питательных веществ", — пояснил замгубернатора.
По его информации, такого закона больше нет ни в одном из регионов России, в том числе, не регулируется эта ситуация и федеральным законодательством.
"Мы хотим, чтобы закон о севообороте был принят на федеральном уровне. Земля не тот инструмент, который сегодня "поломался", а завтра можно "починить". Чтобы восстановить плодородие иногда требуются сотни лет. Если мы пойдем по пути медикализации – будем вносить химвещества, то, например, в селитре 34% составляет необходимое вещество, а 66% — это соли, которые остаются в земле. И раз от раза внесения селитры свойства почвы будут только ухудшаться", — добавил Коробка.