Путин подписал закон о фиксировании действий при госзакупках

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий фиксацию юридически значимых действий или бездействия участников контрактной системы в сфере госзакупок в единой информационной системе на электронной площадке.

Подписанный закон с изменениями в контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд размещен в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с этим законом, в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке создается государственная информационная система (ГИС).

Документ предполагает мониторинг доступности единой информационной системы и электронных площадок, фиксацию действий участников госзакупок и хранение информации о подписанных ими электронных документах, выявление несанкционированных действий в единой информационной системе и на электронной площадке.

В единой информационной системе будет содержаться реестр участников закупок. Требования к регистрации в системе участников закупок будут определяться правительством, а сама регистрация осуществляться сроком на три года.

Изменяется также порядок аккредитации участников на электронной площадке. Законом, кроме того, регламентируются основные требования к порядку осуществления закупок, проводимых в электронной форме.

Закон был одобрен Госдумой 21 декабря.