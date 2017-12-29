Нефтяные цены растут в последний рабочий день уходящего года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут вечером последнего рабочего дня 2017 года, инвесторы отыгрывают американскую нефтяную статистику, свидетельствуют данные торгов.
На ход нефтяных торгов по-прежнему оказывают влияние статистические данные из США. В четверг Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 431,9 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,9%, или на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,6 миллиона баррелей, составив 51,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, снизилась на 0,36%, или на 35 тысяч баррелей в сутки, до 9,754 миллиона баррелей в сутки.
Инвесторы обратили внимание и на публикацию данных отчета Минэнерго США о среднесуточной добыче нефти в стране за октябрь. По данным ведомства, добыча "черного золота" в США в октябре выросла на 9,6% в годовом выражении — до 9,637 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным значением за 46 лет, отмечает агентство Рейтер. Рост в месячном выражении зафиксирован на уровне в 1,8%.