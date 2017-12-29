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Нефтяные цены растут в последний рабочий день уходящего года

Сюжет:
Цена на нефть. Декабрь 2017 (9)
23:1329.12.2017
(обновлено: 23:15 29.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНефтяной станок-качалка. Архивное фотоНефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут вечером последнего рабочего дня 2017 года, инвесторы отыгрывают американскую нефтяную статистику, свидетельствуют данные торгов.

Нефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Нефть. Опек+. Гадание на нефтяной гуще
По состоянию на 21.11 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,8%, до 66,69 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74% — до 60,28 доллара за баррель. В последний рабочий день года цены на нефть обеих марок торгуются на максимальных уровнях с июня 2015 года.

На ход нефтяных торгов по-прежнему оказывают влияние статистические данные из США. В четверг Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 431,9 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,9%, или на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,6 миллиона баррелей, составив 51,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, снизилась на 0,36%, или на 35 тысяч баррелей в сутки, до 9,754 миллиона баррелей в сутки.

Нефтяная вышка, Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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Влияние на ход торгов также оказали данные по числу буровых установок в США. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 29 декабря рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на две штуки, или на 0,2%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых увеличилось на 271 штуку, или на 41,2%. Число нефтяных буровых установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 747 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось на две штуки, или 1,1%, до 182 единиц.

Инвесторы обратили внимание и на публикацию данных отчета Минэнерго США о среднесуточной добыче нефти в стране за октябрь. По данным ведомства, добыча "черного золота" в США в октябре выросла на 9,6% в годовом выражении — до 9,637 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным значением за 46 лет, отмечает агентство Рейтер. Рост в месячном выражении зафиксирован на уровне в 1,8%.

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