Путин подписал закон о праве ВЭБа давать гарантии уплаты налогов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении Внешэкономбанка правом выдавать гарантии для обеспечения уплаты налогов и об освобождении его банковских операций от НДС, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Закон предоставляет возможность использования гарантий, выдаваемых Внешэкономбанком, для обеспечения уплаты налогов, а также освобождает от обложения НДС его банковские операции. Сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий будут установлены для ВЭБа правительством.

При определении базы налога на прибыль организаций законом предлагается не учитывать доходы в виде прибыли контролируемых ВЭБом иностранных компаний. Причем данной норме придается обратная сила, поскольку ее предложено применять в отношении Внешэкономбанка начиная с 1 января 2016 года.

На ВЭБ предлагается распространить действие нормы, согласно которой непогашенная задолженность по долговому обязательству российской организации, по которому иностранное лицо, прямо или косвенно участвующее в ней, или его взаимозависимое лицо выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение этого долгового обязательства, не признается контролируемой задолженностью.