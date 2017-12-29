Верхневолжье и "Россети" договорились о развитии электросетевого комплекса

ТВЕРЬ, 29 дек — РИА Новости. Правительство Тверской области и ПАО "Россети" подписали соглашение о сотрудничестве в развитии электросетевого комплекса региона, в том числе, в сфере тарифного регулирования.

Подписи под документом поставили губернатор Верхневолжья Игорь Руденя и генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.

Соглашение предусматривает, в частности, взаимодействие в реализации в 2018-2019 годах "Целевой программы повышения надежности и развития электроснабжения потребителей Тверской области". Ее основная задача — обеспечить модернизацию наиболее проблемных участков сети и подстанционных объектов.

"Обеспечение надёжности электроснабжения, развитие и модернизация электросетевого комплекса — это ключевые направления, которые дают перспективы экономического роста региона. Мы рассчитываем, что совместная работа позволит решить проблемы, накопившиеся в этой сфере", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

Глава региона акцентировал внимание на задаче повышения стабильности энергоснабжения муниципальных образований, особенно в юго-западных районах Верхневолжья, наиболее подверженных отключениям электричества. В первую очередь, необходима замена изношенного оборудования: установка новых опор, замена проводов, трансформаторных подстанций, "закольцовка" линий электроснабжения.

Задача — обеспечить доступность подключения к электроснабжению всех потребителей, в частности инвесторов.

Как отметили в пресс-службе "Россетей", в ходе обсуждения было отмечено, что особенностью электросетевого комплекса области является высокая протяжённость сетей, сопряжённая с их низкой плотностью и слабой загрузкой, прежде всего, в связи с отсутствием крупных промышленных потребителей. Износ оборудования (основные объекты создавались еще в 60-70-е годы) и обилие закрытых центров питания требуют существенных инвестиций в реновацию и поддержание надежности электроснабжения.

Основная задача целевой программы — обеспечить модернизацию наиболее проблемных участков сети и подстанционных объектов. Как отметил Ливинский, в планах на ближайшие годы — ремонт и реконструкция существующих электросетевых активов, а также строительство новых питающих центров и ЛЭП.

В соглашении также закреплены положения о совместной работе сторон в сфере тарифного регулирования.

"Безусловным приоритетом нашей компании является забота о потребителях. Но без усилий региона с работой по модернизации не справиться. С удовольствием отмечаю, что сегодня у нас есть взаимопонимание касательно существующих проблем и есть общее видение, как их решать в максимально короткие сроки. Программа формировалась не только с учетом предложений руководства региона, но и глав муниципальных образований. Энергетики приступят к работе уже с января 2018 года", — процитировали в "Россетях" слова Ливинского на встрече.

Реализация соглашения будет находиться на контроле в правительстве региона; в комиссии по контролю за ходом работ на объектах электросетевого хозяйства и их приёмке планируется включить руководство муниципалитетов.

Стороны также договорились проработать возможность утверждения "дорожной карты" консолидации муниципальных электросетевых активов с целью минимизации количества частных территориальных сетевых организаций, создания единого центра ответственности, улучшения надежности и качества энергоснабжения потребителей, добавили в облправительстве.

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