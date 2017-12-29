В Крыму приветствовали продление моратория на проверки бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Освобождение бизнеса в Крыму от плановых проверок благоприятно скажется на его развитии, так как многие предприниматели только адаптировались к российским стандартам ведения дел, заявил председатель крымского отделения организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Сергей Лапенко.

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий бизнес в Республике Крым и Севастополе от плановых проверок до 1 марта 2019 года. Ранее предполагалось, что данный период завершится 1 января 2018 года.

"Я приветствую продление моратория на плановые проверки. Ведь и бизнесу, да и самим контрольно-надзорным органам нужно время, чтобы перейти на новые принципы взаимодействия в рамках нового, риск-ориентированного подхода к проверочной деятельности. Тем более у нас, в Крыму, где многие предприниматели, по большому счету, только-только адаптировались к российским стандартам ведения дел", — сказал Лапенко РИА Новости.

Вместе с тем, он подчеркнул, что предприниматели-нелегалы должны остаться вне данного моратория.

"К ним, на мой взгляд, необходимо применять все требования закона. Ведь если мы говорим о добросовестной конкуренции, то пусть те бизнесмены, которые не считают нужным работать в правовом поле, окажутся перед выбором: либо регистрироваться и платить налоги, либо не работать. Так будет честно по отношению и к деловому сообществу, и к государству", — Лапенко.

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