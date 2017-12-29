Россельхознадзор запретил поставки с белорусского "Бродка"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россельхознадзор с 29 декабря 2017 года запретил поставки в РФ подкарантинной продукции с белорусского предприятия ФХ "Бродок", после того как маркировка этого предприятия была обнаружена на продукции, которой оно не производит — томатах и гранатах, предположительно несакционно поступивших из Турции, следует из сообщения ведомства.

Сообщается, что с 15 по 22 декабря при перемещении по РФ были задержаны семь автомобилей, которые без сопроводительных документов перевозили плодоовощную продукцию. При проверке было установлено, что в пяти транспортных средствах на упаковке со свежими томатами, кабачками, свежим перцем, томатами черри и стручковым перцем имелась маркировка турецких предприятий, продукция которых не разрешена Россельхознадзором к ввозу в РФ.

Кроме того, в двух других задержанных автомобилях с томатами и гранатами наряду с маркировкой турецких предприятий была выявлена маркировка белорусского производителя "ФХ Бродок".

"По имеющейся в Россельхознадзоре информации, белорусское предприятие "ФХ Бродок" не является производителем томатов, и тем более производителем гранатов. Совершенно очевидно, что под видом продукции белорусских предприятий на территорию России поступает запрещенная продукция. И это не единичный случай. Россельхознадзор проинформировал белорусскую службу по карантину растений о запрете ввоза с 29 декабря 2017 года подкарантинной продукции с белорусского предприятия ФХ "Бродок" на территорию России, а также просил провести расследования указанных фактов", — говорится в сообщении.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. В частности, Россия с 1 ноября 2017 года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, в ноябре и декабре Анкара могла поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров.