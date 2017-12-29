МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент в Москве, у него несколько рабочих встреч запланировано, внутреннее совещание. Из встреч публичным будет его общение с главой Россельхозбанка Патрушевым. Вы знаете, один из крупнейших банков, и тоже они достаточно регулярно общаются, тем более в плане подведения итогов года", — сказал Песков.