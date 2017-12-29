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Экономика

Порядок налогообложения контролируемых иностранных компаний уточнили

11:1129.12.2017
(обновлено: 11:52 29.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который уточняет порядок налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), а также освобождает казино от статуса налогового агента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон о деофшоризации российского бизнеса, который ввел понятие КИК, был принят осенью 2014 года и предусматривал создание механизма налогообложения прибыли офшорных компаний. Согласно закону, КИК — это зарубежная структура, контролирующими лицами которой являются налоговые резиденты РФ. Закон обязывает контролирующих лиц представлять в налоговые органы уведомления о своем участии в таких КИК.

В 2017 году россияне впервые должны были подать уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Срок подачи документов истек 20 марта. На основе данных, представленных в уведомлении, налоговые органы определяют, должен ли налогоплательщик платить НДФЛ за соответствующий период. Штраф за неподачу уведомления составляет 100 тысяч рублей.

До этого, в рамках амнистии капитала, которая завершилась в 2015 году, граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, ликвидировать их и вернуть деньги в Россию, — в этом случае они освобождались от налогообложения.

Уточнения по КИК

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Принятый закон, в частности, уточняет правила переноса на будущее убытков КИК за три года, непосредственно предшествующих 2015 году. Совокупная сумма убытка, переносимого на будущие периоды, будет определяться путем сальдирования сумм прибылей (убытков) до налогообложения по данным финансовой отчетности КИК за три финансовых года, предшествующих 2015 году. Причем в данную сумму могут быть включены убытки от переоценки финансовых активов.

Для установления единообразного порядка расчета прибыли (убытка) от операций с финансовыми активами определяются универсальные принципы исчисления финансового результата от подобных операций. Доходы от выбытия финансовых активов будут уменьшаться на цену их приобретения либо на стоимость финансовых активов согласно данным учета на начало 2015 года, если соответствующие активы приобретены до начала данного периода.

Помимо этого, уточняется порядок исчисления финансовых показателей контролируемой иностранной компании, являющейся участником иностранной КГН (консолидированной группы налогоплательщиков). При этом устанавливается закрытый перечень принципов распределения налога иностранной КГН на ее участников, а также устраняется необходимость неоднократной подачи документов, подтверждающих условия освобождения прибыли такой группы от налогообложения в рамках многоуровневых цепочек владения в РФ.

Закон уточняет и особенности налогообложения в сделках между взаимозависимыми лицами. В частности, устанавливается, что положения о налогообложении в сделках между взаимозависимыми лицами не применяются в случае заключения соглашения о ценообразовании. Порядок заключения такого соглашения устанавливает Минфин России. Предусматривается возможность учета доходов (прибыли, выручки) независимо от того, приводит ли это к уменьшению суммы налога или увеличению суммы убытка, в случаях, предусмотренных соглашением о ценообразовании.

Уточняются также основания освобождения от налогообложения прибыли КИК, участвующей в проектах добычи полезных ископаемых по соглашениям о разделе продукции или иным аналогичным соглашениям. Документ позволяет не учитывать прибыль КИК при определении налоговой базы контролирующего лица, если эта прибыль направляется на формирование обязательных резервов, предусмотренных законодательством иностранного государства.

Также закрепляется единый порядок налогообложения физлиц вне зависимости от способа распоряжения имуществом (имущественными правами), полученным при ликвидации (прекращении) КИК. Одновременно уточняется, какие функции, осуществляемые на территории России, не приводят к признанию иностранных организаций налоговыми резидентами РФ.

Поправка по казино

Открытие первого казино в игорной зоне Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кроме того, закон освобождает казино от статуса налогового агента. Фактически это снимает с казино обязанность удерживать налог с выигрышей свыше 15 тысяч рублей.

В ноябре был принят закон, который установил новый порядок уплаты НДФЛ для граждан, участвующих в азартных играх на территории России. Он предполагает уплату налога с выигрышей на сумму менее 15 тысяч рублей игроком самостоятельно, а если выигрыш превышает 15 тысяч рублей, налог удерживается налоговым агентом, то есть игорным заведением.

Подписанный документ оставляет это правило только для выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах. В случае же получения выигрышей от организаторов иных азартных игр, то есть в казино, налог теперь должен уплачиваться игроком самостоятельно, независимо от размера выигрыша.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе рассмотрения этой поправки в Госдуме пояснял, что у российских казино, которых всего пять, возникли проблемы, связанные с удержанием подоходного налога с выигрышей. Например, на Дальнем Востоке основные игроки — это иностранцы, для которых подоходный налог составляет 30% (в России – 13%). Удерживать с выигрышей 30% "означает просто это казино закрыть", пояснял замминистра.

Другие изменения

Ферма для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Закон также устанавливает, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль для инвесторов ОЭЗ Калининградской области не учитываются субсидии, полученные на финансирование расходов по инвестпроектам.

Наконец, закон о таможенном регулировании в РФ дополняется специальными положениями в связи с принятием договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного в Москве 11 апреля 2017 года.

Согласно этим положениям, законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие правоотношения в области таможенного дела, со дня вступления данного договора в силу применяются в части, не противоречащей этому договору. Если такие акты не соответствуют положениям договора, таможенные правоотношения будут регулироваться нормативными правовыми актами Минфина России.

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