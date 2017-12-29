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Экономика

Власти разрешили выпуск пива на экспорт в большой пластиковой таре

10:0029.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЦех розлива на Жигулевском пивоваренном заводе в Самаре. Архивное фотоЦех розлива на Жигулевском пивоваренном заводе в Самаре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 1 января 2018 года производство на экспорт пива и пивных напитков в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пластиковые бутылки. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Совфед разрешил выпуск на экспорт пива "в пластике" свыше полутора литров
На этикетках таких пластиковых бутылок должна содержаться надпись на русском языке "Только на экспорт", чтобы исключить оборот подобной продукции в РФ.

Объем производства пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литров должен соответствовать объему, указанному в договоре поставки за пределы РФ между производителем такой продукции и иностранным покупателем.

Ранее законодательство РФ запрещало производство и оборот алкогольной продукции, в том числе пива, в пластиковой таре объемом более 1,5 литров.

Крупнейшие пивовары РФ, ранее опрошенные РИА Новости, поддержали новый закон: по их мнению, разрешение экспортировать пиво в больших пластиковых бутылках может помочь стабилизировать падающий рынок, а также увеличить поставки этого напитка за рубеж.

Другие изменения

Международный форум Сделано в России. Архивное фото.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Закон также откладывает с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года вступление в силу ряда норм для виноделов Крыма. Это касается оснащения основного техоборудования счетчиками измерения и учета объема готовой продукции; наличия в собственности, хозведении, оперативном управлении или аренде производственных и складских помещений; расчета потребности в федеральных специальных марках; учета и декларировании объема использованного винограда.

Кроме того, закон предполагает осуществление госконтроля на региональном уровне за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции. Должностным лицам надзорных органов дается право проводить контрольную закупку без предварительного уведомления проверяемых при наличии оснований для внеплановой проверки.

Закон также вводит ряд требований к бюджетным учреждениям, продающим алкоголь в розницу в городских и (или) сельских населенных пунктах при оказании услуг общественного питания. При продаже алкоголя крепостью до 16,5% они должны иметь в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или аренде объект общепита по каждому месту осуществления данной деятельности. А при реализации более крепкого алкоголя такие бюджетные учреждения обязаны иметь в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или в аренде на срок от года стационарные объекты общепита.

Производство пива. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Креминский
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Закон устанавливает, что с 1 июля 2018 года федеральная специальная марка и акцизная марка должны содержать двухмерный штриховой код (графическую информацию в кодированном виде), нанесенный организацией — изготовителем данных марок и содержащий идентификатор ЕГАИС в кодированном виде.

Оборот алкогольной продукции, маркированной действующими федеральными специальными марками и акцизными марками, допускается до окончания срока годности такой продукции.

Одновременно устанавливается, что с 1 июля 2018 года не будет проводиться плановая проверка лицензиата, осуществляющего розничную продажу алкоголя, за исключением розничной продажи вина и игристого вина (шампанского) сельхозпроизводителями.

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