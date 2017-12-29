Центробанк попросил признать КБ "Канский" банкротом

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Центробанк подал заявление в суд о признании банка "Канский" банкротом, обнаружив "дыру" в его капитале, следует из сообщения пресс-службы Арбитражного суда Красноярского края.

"В Арбитражный суд Красноярского края 26 декабря поступило заявление Центрального банка Российской Федерации о признании коммерческого банка "Канский" (КБ "Канский" ООО) несостоятельным (банкротом)", — говорится в сообщении. Решение о принятии заявления к производству будет принято в течение пяти рабочих дней.

Из заявления следует, что в банке назначена временная администрация, которая произвела расчет стоимости имущества и обязательств кредитной организации. И, согласно данному расчету, стоимость активов составляет 1,9 миллиарда рулей, а стоимость обязательств перед кредиторами — 2 миллиарда.

Банк России отозвал лицензию у "Канского" с 13 декабря в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, а также снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

По данным регулятора, неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества, и был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.