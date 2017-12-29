Центробанк попросил признать КБ "Канский" банкротом

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Центробанк подал заявление в суд о признании банка "Канский" банкротом, обнаружив "дыру" в его капитале, следует из сообщения пресс-службы Арбитражного суда Красноярского края.
Из заявления следует, что в банке назначена временная администрация, которая произвела расчет стоимости имущества и обязательств кредитной организации. И, согласно данному расчету, стоимость активов составляет 1,9 миллиарда рулей, а стоимость обязательств перед кредиторами — 2 миллиарда.
По данным регулятора, неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества, и был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.