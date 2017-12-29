Путин подписал закон, направленный на совершенствование бюджетного процесса

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс (БК) и направленный на совершенствование бюджетного процесса, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает утверждение правительством РФ предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъекта РФ из федерального бюджета по регионам в целях установления единых подходов к предоставлению субсидий. Установление в отношении отдельных субсидий иного предельного уровня не допускается, за исключением трех случаев.

Во-первых, если это субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства резервных фондов президента и правительства РФ. Во-вторых, когда субсидии предоставляются на софинансирование капитальных вложений в объекты капстроительства или приобретения недвижимости при реализации в отдельных регионах в соответствии с актами президента или кабмина мероприятий, имеющих общегосударственное значение. В-третьих, если это субсидии на софинансирование подготовки и проведения международных мероприятий, решение о проведении которых принято президентом или правительством.

Закон также предполагает не единовременное включение в объем госдолга РФ всей суммы гарантий, а последовательное, по мере фактического возникновения обеспечиваемых ими обязательств, и отражение в составе госдолга РФ обязательств по госгарантиям в сумме, равной фактически имеющихся у принципалов обязательств, обеспеченных гарантиями.

Помимо этого, предусматривается распределение в равной пропорции (50% на 50%) поступлений по акцизу на средние дистилляты между федеральным и региональными бюджетами. Ранее все поступления по этому акцизу шли в бюджеты субъектов РФ, а изменение пропорции связано с тем, что ранее был принят закон о расширении понятия средних дистиллятов.

Кроме того, нормы статьи 133 БК, касающейся предоставляемых регионам субвенций из федерального бюджета, теперь не будут применяться к субвенции, которая будет предоставлена в 2018 году в соответствии с законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Распределение этой субвенции между регионами утвердит правительство РФ.