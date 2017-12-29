Путин подписал закон об упрощении валютного контроля физических лиц

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на либерализацию валютного контроля физических лиц, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на устранение избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц – резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами России и расширение перечня разрешенных случаев зачисления денежных средств на счета физических лиц – резидентов, открытые ими в банках за пределами России, минуя уполномоченные банки.

Кроме того, закон устанавливает особенности выполнения физическими лицами – резидентами обязанностей уведомления налоговых органов о счетах, открытых в банках за пределами России, а также предоставления отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней независимо от количества въездов в Россию в этом календарном году.