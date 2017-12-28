Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов советует россиянам хранить сбережения в национальной валюте и вкладывать их в рублевые финансовые инструменты.

"Большая часть наших граждан тратит в рублях. У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это, конечно, наш рубль, наша национальная валюта", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

Глава Минфина также отметил, что курс национальной валюты будет стабильным и "оснований для изменения курсовых соотношений в настоящее время нет".

"Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, с большим эффектом, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала", — добавил Силуанов.

Чтобы минимизировать влияние волатильности нефтяных цен на курс рубля, Минфин РФ в 2017 году придумал новый инструмент: с февраля он покупает валюту на внутреннем рынке, направляя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступают в казну, если стоимость нефти оказывается выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель.

Покупки валюты в следующем году будут продолжены, но по новой формуле: по расчетам министерства, при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель объем покупок составит 2 триллиона рублей, а при 60 долларах за баррель — 2,8 триллиона рублей.