В Госдуме ответили на заявление Порошенко о закупках российского газа

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев готов покупать у России "дешевый" газ. Об этом сообщает RT.

По словам Завального, Москва никогда не отказывала украинской стороне в поставках голубого топлива.

"Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России", — подчеркнул парламентарий. Он добавил, что разница в цене составляет примерно 20 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

"Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", — отметил Завальный.

Он напомнил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, Киеву необходимо приобретать не менее пяти миллиардов кубов ежегодно.

"У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — заявил Завальный.

Депутат также добавил, что объем поставок и цену всегда можно обсудить.

Ранее Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупки газа у России, только если цена будет низкой.

В пятницу Стокгольмский арбитраж принял решение по спору "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". Суд обязал "Нафтогаз" закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год, а также выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов задолженности за поставки и 0,03 процента этой суммы за каждый день просрочки начиная с 22 декабря.