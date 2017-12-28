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Экономика

Эксперты прогнозируют рост потока транспорта после запуска моста в Крым

17:1628.12.2017
(обновлено: 17:17 28.12.2017)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Надвижка автодорожных пролетов к арке Крымского моста с таманской стороны. 19 декабря 2017Надвижка автодорожных пролетов к арке Крымского моста с таманской стороны. 19 декабря 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Запуск моста через Керченский пролив, согласно прогнозам специалистов, приведет к скачкообразному росту потока автотранспорта между Кубанью и Крымом, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Строительство Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Симферополе открылась выставка, посвященная строительству моста в Крым

В инфоцентре отметили, что в текущем году через паромную переправу пролив пересекали в среднем 7 тысяч легковых автомобилей в сутки (в одну сторону), а в рекордный день 7 августа – 9,5 тысячи машин.

"После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения, по предварительным оценкам, может достигать 12-13 тысяч автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозируются на первые месяцы после открытия Крымского моста из-за интереса к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе, а также – традиционно в курортный сезон", — говорится в сообщении.

Строительство Крымского моста. 3 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Власти рассказали детали корректировки проекта ж/д подходов к мосту в Крым
Таким образом, по информации инфоцентра, в первый год работы моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%.

"Затем темпы роста стабилизируются и ежегодно будут составлять около 10-15%, так что к 2025 году автомобильный поток между Крымом и Кубанью в среднем составит около 20 тысяч машин ежесуточно", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Каким будет мост через Керченский пролив
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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим ВикторовичCicicipi
Cicicipi, ))
17:51
28.12.2017
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Cicicipi
Блин, эти эксперты есть сто рублей убытка и вынос мозга. ))
А когда космодромы строят, то предполагают увеличение запусков ракет, а когда порты, то увеличение шныряния кораблей, а когда...
Нет, это пипец просто, до чего аналитики и эксперты продвинуты. Такие толковые всезнайки. Это что-то.
17:22
28.12.2017
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