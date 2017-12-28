Эксперты прогнозируют рост потока транспорта после запуска моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Запуск моста через Керченский пролив, согласно прогнозам специалистов, приведет к скачкообразному росту потока автотранспорта между Кубанью и Крымом, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В инфоцентре отметили, что в текущем году через паромную переправу пролив пересекали в среднем 7 тысяч легковых автомобилей в сутки (в одну сторону), а в рекордный день 7 августа – 9,5 тысячи машин.

"После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения, по предварительным оценкам, может достигать 12-13 тысяч автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозируются на первые месяцы после открытия Крымского моста из-за интереса к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе, а также – традиционно в курортный сезон", — говорится в сообщении.

Таким образом, по информации инфоцентра, в первый год работы моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%.

"Затем темпы роста стабилизируются и ежегодно будут составлять около 10-15%, так что к 2025 году автомобильный поток между Крымом и Кубанью в среднем составит около 20 тысяч машин ежесуточно", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

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