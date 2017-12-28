Госкорпорация по организации воздушного движения будет реорганизована

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об укрупнении Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД), сообщила госкорпорация.

"Согласно указу президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 635 "О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" предприятие будет укрупнено. К нему присоединятся ФГУП "Центр аэронавигационной информации" (Москва), ФГУП "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (Москва), ФГУП "Региональный технический центр авиационной информации, сертификации, связи" (г. Ростов-на-Дону)", — говорится в сообщении.

Реорганизация осуществляется "в целях развития единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, обеспечения транспортной безопасности и концентрации информационных и исследовательских ресурсов".

Правительству РФ необходимо в шестимесячный срок обеспечить осуществление данных мероприятий.