Аналитики разошлись во мнениях о необходимости создания крипторубля

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вопрос создания крипторубля неоднократно обсуждался в России в 2017 году, однако единого мнения по этому вопросу пока нет ни у представителей власти и регуляторов, ни у участников рынка. Ряд опрошенных РИА Новости экспертов считает инициативу перспективной, другие же, наоборот, маловероятной из-за свойства децентрализации криптовалют.

Ранее в четверг заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании Общественного совета при Минфине заявил, что крипторубль создавать в России нецелесообразно. По его словам, создание национальной криптовалюты возможно при отказе от эмиссии Центральным банком, однако в таком случае власти РФ не смогут обеспечить 100%-ную надежность финансовых транзакций.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор видит потенциальные возможности создания такой криптовалюты, но пока технологии еще недостаточно развиты для этого, а первый вице-премьер Игорь Шувалов в августе отмечал, что крипторубль должен существовать, и кабмин будет осторожно работать в данном направлении, наблюдая за зарубежным опытом.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в октябре, в свою очередь, сообщил, что сомневается в необходимости появления крипторубля как средства для осуществления расчетов. Аналогичное мнение высказывали и глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор группы Qiwi Сергей Солонин. А глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов вообще заявлял, что крипторубля в России не будет, а дискуссии на эту тему "опасны для общества".

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Ряд участников рынка считают, что крипторубль может иметь положительное влияние — в частности, помочь повысить прозрачность в расходах бюджетных средств.

"Крипторубль, выпускаемый ЦБ, может стать очень интересной возможностью. Например, прозрачность расходования бюджетных средств и госзакупок. Поскольку в блокчейн фиксируется и отслеживается каждая транзакция, реальное использование средств бюджета стало бы абсолютно прозрачным, легко можно было бы проводить независимый аудит. Это только один из примеров", — заявил директор по инвестициям в инвестфонде CryptoLife Мансур Гусейнов.

Основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук, в свою очередь, отметил как плюсы, так и минусы данного возможного нововведения.

"Весьма целесообразно, по крайней мере, с точки зрения государственного контроля. Введение блокчейна и последующая замена наличных безналичными платежами на блокчейне позволит, гипотетически, проследить любые движения денег. Это решает и проблемы коррупции, и проблемы неуплаты налогов, и многие прочие вопросы. Наличные расчеты же в этой схеме становятся, скорее, подозрительны, поскольку не регистрируются в сети", — рассказал он.

…и против



"С точки зрения децентрализации, конечно, крипторубль не имеет смысла: здесь и контроль государства над валютой, и очевидная необходимость осуществления дополнительной эмиссии для реализации монетарного воздействия на экономику. Вряд ли государство будет отказываться от эмиссионного дохода и налога на инфляцию", — продолжил Мацук.

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук полагает, что создание крипторубля нецелесообразно, поскольку он не будет востребован.

"Основные особенности криптовалют — отсутствие регулируемости и анонимность. В случае национальных криптовалют эти особенности были бы под вопросом, поэтому инвесторы отдавали бы предпочтение классическим криптовалютам. Хорошо, что Минфин понял этот момент до запуска крипторубля — вряд ли он бы он был популярен у широкого круга инвесторов", — считает эксперт.

А вот сооснователь и партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис занял нейтральную позицию. Он считает, что самое главное – "придать законный статус таким терминам, как криптовалюты, блокчейн, ICO", и внедрить их в российское правовое поле.

"Каким образом это будет сделано, не так уж важно — либо узаконить существующие криптовалюты — например, биткоин, либо ввести промежуточную национальную криптовалюту", — заключил он.