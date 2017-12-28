Спорный проект: участники рынка о создании наднациональной криптовалюты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вопрос о введении единой наднациональной криптовалюты спорный, считают опрошенные РИА Новости эксперты. С одной стороны, такая цифровая валюта будет меньше подвержена возможной девальвации и будет перспективна, но с другой — она может повторить историю экю (валюта, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979-1998 годах) и SDR (специальные права заимствования, выпущенные МВФ).

Спорный проект

Ранее в четверг первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ считает не совсем оправданным вводить в РФ национальную цифровую валюту. Однако введение наднациональной криптовалюты Центробанк начнет обсуждать в 2018 году с коллегами из ЕАЭС и БРИКС, регулятор пока находится "в самом начале пути переговоров на эту тему".

По словам президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, инициатива создания наднациональной криптовалюты "актуальна и перспективна". По его мнению, она позволит дать новый импульс экономикам стран БРИКС и ЕАЭС.

"Мы знаем, что страны ЕАЭС уже переходят от обсуждения к применению возможных практик. Технология блокчейн в финансовом секторе теоретически даже может заменить SWIFT между странами экономических объединений", — полагает он.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова также считает, что введение наднациональной цифровой валюты вполне возможно и в рамках ЕАЭС, и БРИКС.

"Дело в том, что для стран БРИКС и ЕАЭС все более актуальным становится отказ от доллара и евро в международных расчетах. Так, Китай уже осуществляет расчеты за экспортно-импортные операции с рядом стран в юанях, в том числе в КНР намерены покупать российский газ за юани. Россия и Белоруссия давно рассчитываются между собой в рублях. Со многими другими странами ЕАЭС Россия пока еще торгует за доллары и евро, что не совсем нормально в условиях единого евразийского экономического пространства. Но рубль, как и другие валюты стран ЕАЭС, не застрахован от девальвации и иных потрясений. И здесь на помощь может прийти технология блокчейна и криптовалюты", — полагает она.

Эксперт предлагает назвать единую евразийскую криптовалюту для стран ЕАЭС "алтын" и использовать ее для расчетов между странами союза. В группе БРИКС уже действует собственный банк реконструкции и развития ("субститут" Всемирного банка и ЕБРР) и своя собственная платежная система ("субститут" SWIFT), напомнила она.

"Почему бы не быть наднациональной криптовалюте? Если эту идею поддержат Китай и Индия, то наднациональная цифровая валюта БРИКС вполне станет реальностью, а в долгосрочном аспекте это пошатнет позиции доллара", — отмечает эксперт.

Директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов, в свою очередь, занял более жесткую позицию. "Наднациональные валюты уже были, возьмите экю, или специальные права заимствования (SDR), выпущенные МВФ. Такие валюты не получают реального распространения и не входят в оборот, поскольку государства не хотят терять контроль над монетарной политикой. Евро стал рабочей валютой именно после того, как ЕС отказался от национальных валют. Криптовалюта в данном случае не станет исключением", — уверен он.