Спорный проект: участники рынка о создании наднациональной криптовалюты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вопрос о введении единой наднациональной криптовалюты спорный, считают опрошенные РИА Новости эксперты. С одной стороны, такая цифровая валюта будет меньше подвержена возможной девальвации и будет перспективна, но с другой — она может повторить историю экю (валюта, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979-1998 годах) и SDR (специальные права заимствования, выпущенные МВФ).
Спорный проект
По словам президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, инициатива создания наднациональной криптовалюты "актуальна и перспективна". По его мнению, она позволит дать новый импульс экономикам стран БРИКС и ЕАЭС.
"Мы знаем, что страны ЕАЭС уже переходят от обсуждения к применению возможных практик. Технология блокчейн в финансовом секторе теоретически даже может заменить SWIFT между странами экономических объединений", — полагает он.
Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова также считает, что введение наднациональной цифровой валюты вполне возможно и в рамках ЕАЭС, и БРИКС.
Эксперт предлагает назвать единую евразийскую криптовалюту для стран ЕАЭС "алтын" и использовать ее для расчетов между странами союза. В группе БРИКС уже действует собственный банк реконструкции и развития ("субститут" Всемирного банка и ЕБРР) и своя собственная платежная система ("субститут" SWIFT), напомнила она.
"Почему бы не быть наднациональной криптовалюте? Если эту идею поддержат Китай и Индия, то наднациональная цифровая валюта БРИКС вполне станет реальностью, а в долгосрочном аспекте это пошатнет позиции доллара", — отмечает эксперт.
Директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов, в свою очередь, занял более жесткую позицию. "Наднациональные валюты уже были, возьмите экю, или специальные права заимствования (SDR), выпущенные МВФ. Такие валюты не получают реального распространения и не входят в оборот, поскольку государства не хотят терять контроль над монетарной политикой. Евро стал рабочей валютой именно после того, как ЕС отказался от национальных валют. Криптовалюта в данном случае не станет исключением", — уверен он.