"Роснефть" арендует офис в Тегеране

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "РН-Эксплорейшн", дочерняя компания "Роснефти", возьмет в аренду офисное помещение в Тегеране сроком на один год, следует из материалов заказчика.

Офисное помещение площадью 148,61 квадратного метра будет сдано в аренду "Роснефти" с 10 января 2018 года по 10 января 2019 года, отмечается в документах.

В начале ноября "Роснефть" и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписали дорожную карту по реализации стратегических проектов в сфере нефтегазодобычи на территории Ирана.

Глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин тогда заявил, что "Роснефть" и NIOC могут выйти на реализацию совместных проектов в области нефтегазодобычи с объемом инвестиций до 30 миллиардов долларов и добычей нефти до 55 миллионов тонн в год.