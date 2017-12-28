Минфин предложил обложить майнинг налогом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минфин РФ предусмотрел в законопроекте о криптовалютах налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности, заявил журналистам в кулуарах Общественного совета при Минфине РФ замминистра финансов Алексей Моисеев.
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"Там (в законопроекте — ред.) есть отсылка на нормы налогообложения майнинга, что президент и поручил нам сделать. Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. В этой связи некоторые виды деятельности, когда любой человек сможет подключиться и эмитировать (криптовалюту — ред.), по сути, заниматься майнингом, будут слегка вне закона", — сказал Моисеев.
В ноябре первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что майнинг как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение. Также, по ее словам, майнинг — это не только производство криптовалют, а более широкое понятие.