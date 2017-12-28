Участники Гайдаровского форума обсудят образование будущего и big data

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Участники Гайдаровского форума, который пройдет с 16 по 18 января 2018 года в РАНХиГС, обсудят образование будущего, научные коммуникации и big data, говорится в сообщении РАНХиГС.

Эксперты в сфере бизнеса, финансов и образования примут участие в таких образовательных и научных сессиях, как: "Тренды образования: вызовы, ожидания, реальность", "Компании-лидеры и университеты: задачи и рецепты технологического прорыва", "Прогнозирование будущего образования" и "Ученые без границ: "Большие данные", научные коммуникации и социальные сети".

"Во время открытого диалога "Тренды образования: вызовы, ожидания, реальность" участники форума определят основные тенденции развития образования в современном мире, попытаются понять, находится ли российское образование в общемировом тренде. Будет поднят вопрос реформ экономики и образования, а также наличие консенсуса в российском обществе относительно состава необходимых реформ. Специалисты обсудят будущее университетов, их перспективы в ближайшие 10-15 лет и другие темы", — ожидают организаторы.

Эксперты панельной дискуссии "Компании-лидеры и университеты: задачи и рецепты технологического прорыва" поднимут вопрос современной парадигмы трансформации взаимодействия вузов и бизнеса, основываясь на международном опыте и российской практике. Ее участниками станут заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, генеральный директор РВК Александр Повалко, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, президент РАН Александр Сергеев и другие.

В рамках сессии компания Digital Science —международный интегратор научной информации, в партнёрстве с РАНХиГС анонсирует запуск в России уникальной инновационной платформы научно-технической информации на основе "больших данных" (big data), задача которой — способствовать развитию цифровой науки и экономики.

МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.