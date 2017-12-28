Ивановская область снизит расходы на обслуживание госдолга

БРЯНСК, 28 дек – РИА Новости. Правительство Ивановской области с помощью бюджетного кредита, привлеченного для замещения коммерческих заимствований, намерено в 2018 году снизить расходы на обслуживание госдолга на 120 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

По итогам 9 месяцев 2017 года в Ивановской области доля коммерческих кредитов в общем объеме госдолга составляла 56%. По данным властей, в ноябре региону выделен дополнительный бюджетный кредит в 2,2 миллиарда рублей на замещение коммерческих заимствований региона.

"С учетом дополнительного бюджетного кредита регион снизит расходы на обслуживание госдолга на сумму свыше 120 миллионов рублей в следующем году", — привели в пресс-службе слова временно исполняющего обязанности губернатора Станислава Воскресенского.

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета поручил регионам быстрее перекредитоваться под меньший процент и разрешить ситуацию, когда регионы берут кредиты в коммерческих банках под большие проценты. Также глава государства потребовал от губернаторов не набирать новые долги, "разбрасывая" получаемые из федерального бюджета средства, а тратить деньги на оздоровление финансовой системы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области, глава региона поставил задачу реструктуризации госдолга по принятым на федеральном уровне решениям. "Регион за семь лет программы реструктуризации бюджетных кредитов сэкономит порядка 840 миллионов рублей", — приводятся слова Станислава Воскресенского. Кроме того, достигнуто соглашение со Сбербанком о снижении процентной ставки по взятым ранее коммерческим кредитам. В целом все эти решения по регулированию госдолга уже в 2018 году позволят высвободить порядка 300 миллионов рублей бюджетных средств, которые будут направлены на решение социально-экономических задач региона, говорится в сообщении.

Отмечается, что Ивановская область выполнит условия реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам и обеспечит снижение объема долга по коммерческим заимствованиям до уровня 50% налоговых и неналоговых доходов с 2019 года.