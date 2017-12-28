Ивановская область снизит расходы на обслуживание госдолга

БРЯНСК, 28 дек – РИА Новости. Правительство Ивановской области с помощью бюджетного кредита, привлеченного для замещения коммерческих заимствований, намерено в 2018 году снизить расходы на обслуживание госдолга на 120 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
По итогам 9 месяцев 2017 года в Ивановской области доля коммерческих кредитов в общем объеме госдолга составляла 56%. По данным властей, в ноябре региону выделен дополнительный бюджетный кредит в 2,2 миллиарда рублей на замещение коммерческих заимствований региона.
"С учетом дополнительного бюджетного кредита регион снизит расходы на обслуживание госдолга на сумму свыше 120 миллионов рублей в следующем году", — привели в пресс-службе слова временно исполняющего обязанности губернатора Станислава Воскресенского.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета поручил регионам быстрее перекредитоваться под меньший процент и разрешить ситуацию, когда регионы берут кредиты в коммерческих банках под большие проценты. Также глава государства потребовал от губернаторов не набирать новые долги, "разбрасывая" получаемые из федерального бюджета средства, а тратить деньги на оздоровление финансовой системы.
Отмечается, что Ивановская область выполнит условия реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам и обеспечит снижение объема долга по коммерческим заимствованиям до уровня 50% налоговых и неналоговых доходов с 2019 года.