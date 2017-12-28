Apple увеличила выплаты Тиму Куку

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Apple в 2017 году увеличила выплаты главе компании Тиму Куку в полтора раза, примерно до 12,8 миллиона долларов, что связано с ростом финансовых показателей корпорации.
"В 2017 году Apple показала более сильные показатели по сравнению с целевыми как по чистым продажам, так и по операционным доходам, в результате чего ежегодное денежное вознаграждение каждого названного исполнительного директора составило 155,5% от целевого уровня", — говорится в документе. По итогам 2016-2017 финансового года чистая прибыль корпорации выросла на 6%.
Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.