Apple увеличила выплаты Тиму Куку

Генеральный директор Apple Тим Кук во время презентации в Сан-Франциско. Архивное фото

Генеральный директор Apple Тим Кук во время презентации в Сан-Франциско. Архивное фото

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Apple в 2017 году увеличила выплаты главе компании Тиму Куку в полтора раза, примерно до 12,8 миллиона долларов, что связано с ростом финансовых показателей корпорации.

Согласно заявлению компании в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США, выплаты Куку составили 12,825 миллиона долларов в текущем году, годом ранее — 8,747 миллиона долларов, а в 2015 году — 10,281 миллиона долларов.

"В 2017 году Apple показала более сильные показатели по сравнению с целевыми как по чистым продажам, так и по операционным доходам, в результате чего ежегодное денежное вознаграждение каждого названного исполнительного директора составило 155,5% от целевого уровня", — говорится в документе. По итогам 2016-2017 финансового года чистая прибыль корпорации выросла на 6%.

Уменьшение ежегодного дохода главы Apple в 2016 году было связано с негативными финансовыми показателями корпорации — по итогам 2015-2016 фингода чистая прибыль компании сократилась на 14,4%. Тогда в результате управление компании получило только 89,5% от целевого уровня выплат.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.