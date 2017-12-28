НСПК в 2018 году хочет довести эмиссию карт "Мир" до 54 миллионов штук

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) планирует по итогам 2018 года выпустить 54 миллиона карт "Мир", до середины 2020 года – около 70 миллионов карт, что позволит компании стать полноценным конкурентом на рынке платежных систем, сообщил в интервью РИА Новости глава НСПК Владимир Комлев.

"Планы по выпуску – 54 миллиона карт. Наши планы до середины 2020 года – около 70 миллионов карт "Мир", — сказал глава НСПК.

В 2017 году российские банки выпустили больше 30 миллионов карт.

Комлев отметил, что если банки-участники выпустят 70 миллионов карт "Мир", то НСПК будет находиться среди лидеров и станет полноценным конкурентом на рынке. По словам главы НСПК, в настоящее время участниками платежной системы "Мир" являются 374 банка. В следующем году основной целью национальной платежной системы будет не только эмиссия карт, но и обеспечение их приема по бесконтактной технологии везде, где это применяется.

После того, как у российских банков в 2014 году из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard, была создана НСПК, которая является оператором системы карт "Мир". Властям РФ тогда пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему.

В 2015 году проект фактически стартовал: в январе MasterCard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa. В конце 2015 года началась эмиссия первых карт "Мир".

Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") www.1prime.ru в 11.00 мск.