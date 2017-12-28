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Экономика

Министерства не до конца отчитались по госпрограммам, заявили в ОНФ

10:3228.12.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФорум Действий ОНФ. 18 декабря 2017Форум Действий ОНФ. 18 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерства в третьем квартале не отчитались по исполнению госпрограмм на 3,4 триллиона рублей — половину выделенной суммы на их исполнение, при этом меньше всего данных предоставили Минвостокразвития, Минфин и Минэнерго, лучшие показатели у Минприроды; анализ будет направлен в правительство России, сообщила пресс-служба ОНФ.

Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта Россия, устремленная в будущее. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что деятельность ОНФ приносит конкретные результаты
К выводам эксперты ОНФ пришли, проведя мониторинг портала государственных программ, задача которого – публиковать отчеты министерств и этим обеспечивать контроль исполнения 32 госпрограмм, на выполнение которых в этом году было выделено более 7,37 триллиона рублей. Портал был создан в 2015 году правительством РФ, чтобы повышать прозрачность своей работы и контроль исполнения госпрограмм. Информацию на портале публикуют сами министерства, ответственные за разработку и исполнение той или иной программы.

"Активисты обнаружили, что затраты на свое создание и содержание портал не отрабатывает: только в третьем квартале министерства не отчитались по исполнению программ на 3,46 триллиона рублей — почти за половину средств. У многих нет отчетов за 2016 и 2015 годы. Самыми безответственными с точки зрения отчетности по госпрограммам оказались министерство по развитию Дальнего Востока, Минфин и Минэнерго", — говорится в сообщении.

Лучшие показатели эксперты отметили у Минприроды. Оно тоже отчиталось не полностью, но у него не хватает "всего" 9% отчетов. Примерно 13% итоговых данных отсутствуют у Минкультуры, Минюста, МЧС, МВД, Минсельхоза, Минтранса, Минспорта России.

ОНФ считает, что портал не обеспечивает прозрачность работы органов власти и не позволяет следить за расходованием бюджета. В организации при этом уточнили, что отчеты за I-III кварталы должны размещаться не позже первого числа следующего месяца, а за IV квартал — входить в состав годовой отчетности и публиковаться не позже 1 марта нового года.

Самые "безответственные" министерства

Пшеница, собранная на полях. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Госпрограмма развития АПК перейдет на проектное управление
На основе данных мониторинга, в ОНФ составили список самых "безответственных", по их мнению, министерств с точки зрения отчетности.

"В аутсайдерах оказались министерство РФ по развитию Дальнего Востока — нет 88% отчетов по госпрограммам за 2015-2017 годы, Минфин не разместил 67% отчетов, Минэнерго — нет 63% отчетов, Минпромторг России — нет 55% отчетов. У заказчика и оператора портала госпрограмм — Минэкономразвития России отсутствуют 35% отчетности", — сообщили в ОНФ.

В Минвостокразвития в ответ на данные организации сообщили РИА Новости, что со стороны министерства отчетность по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" в соответствии с предъявляемыми требованиями была представлена в полном объеме и установленные сроки.

"В первом квартале 2017 года отчеты не предоставлялись согласно приказу Минэкономразвития (о чем министерством получено соответствующее письмо). В июне и июле отчеты были представлены в полном объеме за второй квартал, а в октябре – за третий квартал текущего года в установленные сроки. Таким образом, Минвостокразвития предоставило в полном объеме все необходимые отчеты", — говорится в сообщении.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Медведев: половина госпрограмм исполняется на уровне ниже среднего
Комментариями остальных министерств РИА Новости пока не располагает.

Министерство экономики, сообщили в ОНФ, в отчете от 1 ноября текущего года сообщило, что по всем программам данные получены, но раздел "Сводная аналитика" показывает, что за первый квартал этого года министерство не предоставило отчет по 30 госпрограммам из 32. За второй квартал — по 15 программам, за третий квартал — по 14. Кроме того, в ОНФ отмечают, что до сих пор не сданы отчеты за последний квартал 2015 года по 11 госпрограммам, за тот же квартал 2016 года — по 12.

Другие недочета портала

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Матвиенко рассказала о плохом исполнении 19 госпрограмм
Эксперты ОНФ также обнаружили, что почти у четверти программ в сводной аналитике ссылки ведут на другие страницы. Например, если в отчете за третий квартал 2017 года кликнуть на ссылку "Развитие транспортной системы", то откроется страница программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".

Также эксперты отмечают, что на портале имеется недостоверная информация. Например, на сайте указывается, что госпрограмма "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы" находится в стадии разработки, хотя она действует с 2013 года, и в 2017 году на нее выделены средства в госбюджете.

Кроме того, показал мониторинг, данные о том, какие суммы выделены на ту или иную программу, не соответствуют заложенным в бюджете — то есть паспорта программ не обновляются.

По словам члена центрального штаба ОНФ Натальи Костенко, все результаты мониторинга ОНФ направит председателю российского правительства "с просьбой сделать портал госпрограмм эффективной информационной системой".

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