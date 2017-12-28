Минфин предложил привязать штрафы для недобросовестных банков к их капиталу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минфин РФ предлагает дать Банку России право налагать на недобросовестные банки штрафы в размере до 1% размера их собственного капитала. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Действующие нормы законодательства РФ существенно ограничивают размеры штрафов, отмечается в документе. Штрафы в зависимости от характера и тяжести совершенного нарушения рассчитывается, исходя из процентного соотношения к величине минимального либо оплаченного уставного капитала банка. Максимальный размер штрафа колеблется в диапазоне от 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тысяч до 10 миллионов рублей).

Другие меры Банка России в виде ограничений и запретов несут сопутствующие финансовые и репутационные риски для кредитных организаций. Это может спровоцировать уход клиентов в другие банки и усугубить положение кредитной организации, к которой применено ограничение, отмечается в документе. При этом, как показывает надзорная практика регулятора, применение штрафа в нынешнем размере не имеет должного эффекта: издержки недобросовестных банков по оплате штрафов не перекрывают получаемой выгоды от сомнительных операций.

"В целях повышения эффективности воздействия со стороны Банка России на недобросовестные кредитные организации путем обеспечения соизмеримости штрафа, налагаемого Банком России на нарушающие требования законодательства Российской Федерации кредитные организации, с выгодой, получаемой ими от проведения их клиентами сомнительных операций, законопроект наделяет Банк России правом налагать на такие кредитные организации штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что реализация законопроекта позволит обеспечить дифференцированный подход при применении мер ЦБ, в первую очередь, по отношению к крупным и финансово устойчивым банкам, побуждая их к безусловному исполнению законодательства и требований регулятора. Кроме того, проект позволит ЦБ РФ применять санкции в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, способствуя, тем самым, уменьшению оттока клиентов из банков и снижению их репутационных рисков.