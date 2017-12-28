Минфин предложил привязать штрафы для недобросовестных банков к их капиталу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минфин РФ предлагает дать Банку России право налагать на недобросовестные банки штрафы в размере до 1% размера их собственного капитала. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Другие меры Банка России в виде ограничений и запретов несут сопутствующие финансовые и репутационные риски для кредитных организаций. Это может спровоцировать уход клиентов в другие банки и усугубить положение кредитной организации, к которой применено ограничение, отмечается в документе. При этом, как показывает надзорная практика регулятора, применение штрафа в нынешнем размере не имеет должного эффекта: издержки недобросовестных банков по оплате штрафов не перекрывают получаемой выгоды от сомнительных операций.
Отмечается, что реализация законопроекта позволит обеспечить дифференцированный подход при применении мер ЦБ, в первую очередь, по отношению к крупным и финансово устойчивым банкам, побуждая их к безусловному исполнению законодательства и требований регулятора. Кроме того, проект позволит ЦБ РФ применять санкции в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, способствуя, тем самым, уменьшению оттока клиентов из банков и снижению их репутационных рисков.