Курс биткоина рухнул на полторы тысячи долларов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина упала на полторы тысячи долларов. Сейчас самая популярная в мире криптовалюта торгуется возле отметки в 14,5 тысячи долларов после коррекционного роста до 16 тысяч.
9.9%Конечно, у криптовалют большие перспективы
14.5%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
54.2%Нет, я не доверяю криптовалютам
21.4%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
Криптовалюта Ripple дорожала на восемь процентов, до 1,35 доллара, а Ethereum дешевел на 5,6 процента, до 739,09 доллара. Bitcoin Cash, в свою очередь, терял в цене 10,5 процента, достигая отметки 2,72 тысячи долларов.
Капитализация рынка криптовалют составляет 568,3 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 44 процента всего рынка, днем ранее показатель опустился с 270-280 миллиардов долларов до 250 миллиардов долларов.Блумберг президент American Institute for Economic Research Эдвард Стрингем.
По мнению экспертов, курс биткоина к концу года может подняться до 17-17,5 тысячи долларов.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию цифровых валют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные более чем с 20 бирж. Coindesk рассчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.