США и Южная Корея начнут торговые переговоры после Нового года

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости. США и Южная Корея планируют начать 5 января в Вашингтоне переговоры о пересмотре соглашения о торговле от 2012 года, сообщило в четверг южнокорейское министерство промышленности и торговли.

С американской стороны в переговорах примет участие заместитель торгового представителя США Майкл Биман и глава одного из департаментов министерства промышленности и торговли Республики Корея Ю Мён Хи.

"На нынешних переговорах наша сторона будет добиваться решения интересующих нас проблем для достижения баланса интересов и взаимной выгоды", — говорится в сообщении министерства.

Президент США Дональд Трамп во время визита в ноябре в Сеул настаивал на скорейшем пересмотре соглашения о свободной торговле пятилетней давности, поскольку товарный дефицит у американцев возрос с 2011 года более чем в два раза.

Со своей стороны, по словам южнокорейских официальных лиц, Южная Корея считает, что этот дефицит вырос вовсе не из-за имеющегося торгового соглашения, а из сложного переплетения макро- и микроэкономических факторов в США. В этой связи американцам было предложено совместное их изучение, чтобы прояснить ситуацию. Теперь стороны начинают официальные переговоры по пересмотру соглашения.

Южная Корея шестой по величине торговый партнер США, товарооборот между двумя странами в 2016 году, по данным из Вашингтона, составил 112,2 миллиарда долларов. Экспорт США достиг 42,3 миллиарда, импорт 69,9 миллиарда долларов. Торговый дефицит США составил 27,7 миллиарда долларов в 2016 году.