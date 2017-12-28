США и Южная Корея начнут торговые переговоры после Нового года

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости. США и Южная Корея планируют начать 5 января в Вашингтоне переговоры о пересмотре соглашения о торговле от 2012 года, сообщило в четверг южнокорейское министерство промышленности и торговли.
С американской стороны в переговорах примет участие заместитель торгового представителя США Майкл Биман и глава одного из департаментов министерства промышленности и торговли Республики Корея Ю Мён Хи.
"На нынешних переговорах наша сторона будет добиваться решения интересующих нас проблем для достижения баланса интересов и взаимной выгоды", — говорится в сообщении министерства.
Президент США Дональд Трамп во время визита в ноябре в Сеул настаивал на скорейшем пересмотре соглашения о свободной торговле пятилетней давности, поскольку товарный дефицит у американцев возрос с 2011 года более чем в два раза.
Южная Корея шестой по величине торговый партнер США, товарооборот между двумя странами в 2016 году, по данным из Вашингтона, составил 112,2 миллиарда долларов. Экспорт США достиг 42,3 миллиарда, импорт 69,9 миллиарда долларов. Торговый дефицит США составил 27,7 миллиарда долларов в 2016 году.